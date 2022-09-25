演繹《俗女2》歌曲入圍金鐘　五月天師妹為紅毯積極瘦身

以《俗女養成記2》中主題曲《蚵仔麵線》入圍今年第57屆金鐘獎 「最佳主題歌曲」獎項的主唱琳誼，日前接受Li TV訪問，透露自己私下是個名副其實的吃貨，而未來減肥成功後，會想嘗試穿無袖背心或短裙嗎，被問到距離理想體重還有幾公斤？她一臉呆萌反問：「10根手指頭會太多嗎？」坦言子目前除了工作外，也全力為當天典禮塑身，期盼自己以最美的樣子走上紅地毯。





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▲琳誼一臉呆萌回應體重問題。（圖／LiTV、 相映國際提供）

琳誼清新嗓音充滿穿透力，有著聰慧氣質，出道以來就是不少男生心儀的對象， 為了讓當事人能誠實回答戀愛問題，LiTV特別支開經紀人， 趁著獨留她一人時發問：「有也要說沒有啊！沒有啦開玩笑的， 我真的沒有。」難道對象需要經過五月天阿信等諸位師兄這關，才可公開嗎？琳誼笑說：「沒有啦！他們這樣業務太廣了吧！其實是因為我去年底才剛出道， 現在就是以工作為主，想讓更多人聽到我的音樂作品。」





琳誼開出理想型，笑說必須具備「才華、貼心、幽默、 愛護動物與會種花、種草， 私下喜歡守護浪浪與愛花花草草的她，很期待未來白馬王子能跟她一起關心弱勢動物議題， 也能攜手栽下屬於2人的那座小花園。琳誼國中時對陳綺貞的音樂作品很有感，繼而開始接觸吉他，透露田馥甄的《無人知曉》難度最高，也感謝前輩們的諸多鼓勵，舉例怕胖團主唱兼吉他手閃亮，以及TRASH的主唱阿夜。



