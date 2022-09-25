比女王葬禮還貴！安倍國葬估耗16.6億　原因出在這

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而近來英國女王國葬剛落幕，也因此一同被提出比較。雖然女王國葬的實際費用並未公開，但是日媒《週刊Flash》援引英媒《每日鏡報》報導，指出估計花費為800萬英鎊（約13億日圓）。造成英國與日本兩國國葬費用的差異，有許多網友認為是日本雇用外包廠商的緣故。
報導揭露，位於東京的活動企劃公司MURAYAMA（ムラヤマ）是安倍國葬的唯一投標廠商，單獨承包了價值1.76億日幣的標案。而安倍生前主辦「賞櫻會」時，這家公司之前也連續5年負責會場設置業務，但MURAYAMA事後被踢爆在招標之前，都有先跟內閣府的承辦人協商，因而引發批評。而這也讓民眾質疑該公司得標是否為「舊事重演」，但日本首相岸田文雄於4日澄清，表示該公司是經過「適當手續」得標。
安倍是繼1967年的吉田茂之後，第二位舉行國葬的首相。報導指出，日本首次舉辦國葬的費用為1809.6萬日圓，用現在的物價換算，大約是7千萬日圓左右。現在受到物料上漲和日幣貶值影響，日本消費者物價指數創下31年來的新高，許多民眾認為舉行國葬的預算，應該挪來支援國民生活。
除了費用之外，日本輿論也將弔唁賓客拿來比較。在27日舉辦國葬的前一天，海外賓客將會陸續抵達日本，並且與岸田會面，為期3天的活動被稱為是「弔唁外交」。但前來參加安倍國葬的有印度總理莫迪、越南國家主席阮春福等人計劃參加，但在七國集團（G7）領袖中可能只有加拿大總理杜魯多出席，美國則派出副總統賀錦麗參加。而女王國葬則是邀請美國總統拜登、法國總統馬克宏等援手。