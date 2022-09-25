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大咖聚彰化力挺　楊子賢：實踐理想不在遠方、而是在家鄉

▲楊子賢今日成立聯合在地後援會，林靜儀特別到場助講。（圖／楊子賢辦公室提供）
▲楊子賢今日成立聯合在地後援會，林靜儀特別到場助講。（圖／楊子賢辦公室提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-09-25 14:17:20

民進黨彰化縣議員參選人楊子賢今（25）日成立聯合在地後援會，主打「正港本土少年家」爭取支持，也盼為莿桐腳地區爭一席縣議員。楊子賢表示，感謝鄉親的栽培與包容，讓沒有顯赫的家世背景、土生土長的彰化囡仔能在政治路上獲得許多幫助；相信「實踐理想不在遠方，就在自己家鄉」，將會用創新思維與專業政見，改變傳統地方政治的風氣，希望大家支持與牽成「正港本土少年家」，讓自己進入縣議會打拚。

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▲身為楊子賢的老戰友，賴品瑜也到場獻上祝福，希望洋高票當選彰化縣議員。（圖／楊子賢辦公室提供）
▲身為楊子賢的老戰友，賴品瑜也到場獻上祝福，希望洋高票當選彰化縣議員。（圖／楊子賢辦公室提供）
楊子賢今日成立聯合在地後援會，包含黨籍立委蘇巧慧、賴品妤、林靜儀、前彰化縣長魏明谷、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富、前台中縣長廖永來、前立法委員邱創進等人都出席支持，希望為彰化、花壇、芬園贏得一席青年世代的議員。

楊子賢表示，要特別感謝鄉親的栽培與包容，讓沒有顯赫的家世背景、土生土長的彰化囡仔能在政治路上獲得許多幫助，自己從大學時期就投入彰化的社會運動，政治專業出身、也擔任過議員及立委助理，不僅是選區內最年輕的議員候選人，更是深耕彰化、堅守本土價值的民主立場的參選人。

楊子賢說，今天選擇在自己出身的莿桐腳地區，已經40年未有縣議員，成立在地後援會，就是希望為西區爭一席，相信「實踐理想不在遠方，就在自己家鄉」，將會用創新思維與專業政見，改變傳統地方政治的風氣，希望大家支持與牽成「正港本土少年家」的楊子賢。

蘇巧慧、賴品妤特地從新北南下到彰化，蘇巧慧送上象徵「包高中」包子與粽子給楊子賢，並說明自己相當肯定楊子賢的拼勁與學識，用實際行動走入基層挖掘地方問題，這次特別來相挺優秀的在地青年，也因為楊一路都站在本土立場，是彰化青年世代的第一品牌，支持正港本土少年的揚子賢，讓進步的力量進入縣議會。

▲蘇巧慧送上象徵「包高中」包子與粽子給楊子賢，並說明自己相當肯定楊子賢的拼勁與學識。（圖／楊子賢辦公室提供）
▲蘇巧慧送上象徵「包高中」包子與粽子給楊子賢，並說明自己相當肯定楊子賢的拼勁與學識。（圖／楊子賢辦公室提供）
賴品妤也表示，楊子賢是自己從學生時期的好戰友，相互支持力挺，這次一定要來給他鼓勵，拜託大家支持楊子賢，把楊送進議會。

林靜儀則送上代表「高票當選」的綠豆糕與蒜給楊子賢，並指出自己年初競選中二選區立委補選時，楊子賢就給予大力協助，且楊對於政策的論述能力是大家有目共睹。

林靜儀說，面對地方黑金政治，更要讓楊子賢進入縣議會，這種沒背景的年輕人一定要上，未來才會有更多年輕人願意投身地方政治。

魏明谷說明，自己從楊子賢參與公共事務開始就看著他成長，楊子賢有相當豐富紮實的政治歷練，有能力跟知識處理民眾的大小事，相信在議會問政品質或地方基層服務，絕對是「優質保證」，值得選民託付。

林世賢則送好彩頭給楊子賢，並表示自己是楊子賢投身公共事務的第一位老闆，楊子賢在擔任議員助理時，便協助提出彰化縣食安自治條例，為捍衛彰化縣民的健康把關。

邱建富也表示，楊子賢是最有戰鬥力的民主少年，一定能成為彰化縣議會的「民主戰將」，是希望大家讓民主少年楊子賢挺進議會，讓陽光照亮彰化。

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