擔任黃珊珊團隊「榮譽主委」 柯文哲：連王世堅都支持她
台北市長參選人黃珊珊今（25）日舉行競選總部的成立典禮，並宣布由民眾黨主席、台北市長柯文哲擔任競選團隊「榮譽主委」一職。柯文哲表示，他認為黃珊珊絕對會是一個好市長，除了當過21年議員熟知府會關係與社會脈動，「而且最重要的我幾乎沒有聽過其他議員講過她壞話，你看連王世堅都很支持他。」語畢也讓在場來賓笑聲不斷。
柯文哲在致詞時表示，他認為黃珊珊一定會是個好市長，除了她當過21年億元，熟知社會脈動與府會關係外，21年議員生涯幾乎沒有負評，也沒聽過議員講她的壞話，「就連王世堅都很支持她。」柯文哲說，黃珊珊也擔任了副市長約2年10個月，任期中黃珊珊與他都有共同理念、政治價值，一起面對問題，也一起解決了很多問題，「我相信黃珊珊一定能夠以清廉勤政愛民愛鄉土的精神，繼續帶領台北市往一個更高的境界發展。」
不過話鋒一轉，柯文哲也指出，這次的2022台北市長選戰，就是在一群蘋果裡面挑一顆。「相對於其他兩個對手，我給他們的評語就是，一個是權力的傲慢，一個是權力的無能。」柯文哲直言，以他醫生的角度來看，扶植高端疫苗、阻擋BNT就是權力的傲慢；至於蔣萬安在立法院監督陳時中的兩年來，似乎也看不出什麼成效，這就是權力的無能。
「我相信台北市是全台灣最先進的城市，選民還是能夠最理智地思考，去選出一個什麼樣的市長，來帶領台北繼續前進。」柯文哲強調，非常衷心希望12月25日能把市長的位子交給黃珊珊，讓他繼續帶領這個城市，希望他帶領這個城市，繼續往宜居永續的城市發展。