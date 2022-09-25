張善政攻擊鄭運鵬　鄭辦反斥：胡言亂語、如同韓國瑜2.0

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對張善政今日引用黨籍議員的話語，抨擊鄭運鵬是鄭文燦0.2，黃韋鈞說，張善政從參選至今持續用高傲、輕蔑態度面對大眾對他的疑問及質疑，甚至屢屢貶低對手是妖魔鬼怪、是0.2，自以為是的高傲態度，實在令人搖頭。
黃韋鈞表示，過去8年鄭文燦的施政成績表現優異，大家都有目共睹，前陣子媒體的評鑑，桃園更是排名六都第一，許多市民都期待最懂桃園的鄭運鵬來接棒。黃說，鄭運鵬要延續鄭文燦的五星執政，尺寸小一號的鄭市長，要讓桃園能繼續進化2.0 ，這是鄭運鵬給自己的期許。
黃韋鈞指出，反觀張善政從5月參選至今，提不出一個像樣的政策，每提必出包；面對社會大眾發現他跟親中人士過從甚密，只會惱羞成怒破口大罵；遭揭露5736萬鉅額研究案涉及抄襲，依然持續自吹自擂，避重就輕。沒想到今天張善政竟還「高傲大進化」，連接受媒體訪問都不願自己回答，只想當議員參選人低水準言論的學舌鳥。
黃韋鈞反問，想要延續鄭文燦優秀政績的鄭運鵬是鄭文燦2.0，那延續國民黨議員參選人謝克洋沒水準評論的張善政不就成為謝克洋2.0？
黃韋鈞說，過去張善政沒有自己選舉的經驗，只在整天胡言亂語、空口說白話的韓國瑜身邊當陪襯，因此對政策或民主政治不熟悉可以理解，但既然都已經宣布參選了，張善政不求向上提昇，反而學起韓國瑜在高雄市長任內，躲在局處首長背後，閃躲問題，跳針迴避，無怪乎許多市民朋友都認為張善政不過是韓國瑜2.0。