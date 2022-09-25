盧秀燕幫爭東南區第三席議員　提出四理由

距離投票日將進入倒數 2 個月，爭取連任的台中市長盧秀燕今 (25) 日早上連趕兩場聯合競選總部成立大會，為東南區市議員候選人林霈涵、北屯區議員候選人陳成添站台，提出支持林霈涵的四個理由，支持媽媽市長與媽媽議員，讓她繼續守護台中。隨後盧秀燕前往北屯區感謝陳成添與她共同打拚建設北屯，約定要一起繼續為台中打拚、為北屯努力。

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盧秀燕來到林霈涵的聯合競選總部成立大會，她向滿場的鄉親提出支持林霈涵的「四個理由」。她表示，第一就是女性支持女性，她是現在六都唯一的女市長，對於女性從政，她一向都是鼓勵並支持。其次林霈涵不是新人，曾任市議員非常知道怎麼服務鄉親，知道怎麼質詢，不用從頭開始、駕輕就熟。

盧秀燕說，媽媽市長挺媽媽議員，顧民生，重視教育議題，重視生活環境改善，不吵政治口水，這些都是媽媽最在意的議題。最後她幫國民黨爭取東南區第三席議員，市長要施政，必須有共同理念的議員，所以需要大家的支持，一起繼續守護台中。

隨後，盧秀燕出席北屯區議員陳成添聯合競選總部成立大會，現場聚集超過 2000 名支持者高喊「凍蒜」。盧秀燕市長站在台上表示，她是北屯出身的，從省議員、六屆立法委員到市長，她深耕北屯已經 30 年，投資建設北屯超過百億，這些建設不只是盧秀燕和市府團隊做的，更是陳成添議員一路相挺打拚來的，非常感謝「阿添」議員的努力。

盧秀燕提到，隨著近年北屯發展，越來越多家庭移入，不只北屯社會住宅、荔枝老樹公園已經完工，北屯國民運動中心、北屯松強國小都陸續開工，這證明她喊出來的政見都不只是口號，而是實實在在的建設北屯，一起繼續為台中打拚、為北屯努力。