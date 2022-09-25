兒少健康拉警報！外送增外食機率　逾半零食飲料當正餐

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無論都市或鄉鎮，在台灣大街小巷隨處可見的手搖飲更高居國高中生最常選購飲料的第一位(79.9%)，相較沖泡式飲品(36.7%)、原味乳品(35.4%)、碳酸飲料(35.0)、果汁(33.6%)等皆高出兩倍之多。
兒盟指出，手搖飲料當水喝的習慣，也讓兒少族群咖啡因攝取量大幅上升。根據加拿大政府建議，12至18歲一天攝取咖啡因上限為2.5毫克／公斤體重，以台灣16-18歲青少年平均體重61.8公斤，換算下來他們一天只能攝取154.5毫克咖啡因，但一杯手搖飲的咖啡因含量就已達120-160毫克，長期過量攝取可能會造成心悸、失眠、生長激素分泌異常、焦慮、注意力不集中等症狀，甚至影響腦部及智力發育。
更令人擔心的是。調查結果也發現有1成以上兒少(10.8%)表示自己常喝含酒精飲品，大都是因為在特殊節慶(58.3%)、同學朋友邀請(40.7%)、甚至家中長輩也會勸酒(40.3%)，完全忽略了酒精可能帶給兒少身心不良影響。
此外，有鑑於國高中生在校食用午餐比例較高且較無自主選擇權，兒盟也特別針對晚餐外食狀況進行調查，發現有34.7%的孩子習慣在外解決晚餐，進一步了解前一天晚餐的內容，有16.4%成兒少表示沒有吃到含有重要營養素的食物包括全榖雜糧及豆魚蛋肉類(19.4%)，沒吃蔬菜的比例為31.2%、水果更高達64.4%，顯示學生晚餐不均衡的比例相當高。
較令人擔心的是，有53.4%表示自己外食時會選擇零食或飲料來充當正餐，進一步詢問原因，主要是沒食慾(67.7%)、太累不想吃(37.4%)、想省錢(27.2%)，還有24.8%的孩子表示僅因為零食飲料比較容易取得，而長期飲食不均衡下來也難怪調查發現晚餐外食頻率高的學生較易有便祕及長不高困擾。
兒盟指出，外送平台的盛行在家也能方便外食，更增加了兒少外食的頻率。兒少每週購買兩次以上外送比例為33%，其中72.9%表示叫外送是為了購買正餐，但也有有55.5%下單手搖飲料、42.1%買小吃點心，油炸食物31.4%比例也不低。調查也發現，每週購買兩次以上外送的學生，較常吃油炸食物及含糖飲料，也較容易有疲倦嗜睡及失眠的健康困擾。
兒盟處長黃韻璇表示，對一天至少10小時以上都在外奔波學習的國高中生來說，外食似乎成為不得不的選擇，也因此懂得外食也能吃得健康對兒少來說也就十分重要。調查發現兒少選擇食物的重要因素前3名為好吃(87.1%)、熟悉度(66.7%)、價格(66.2%)、容易買到(53.3%)，健康(39.3%)僅排第五。尤其值得進一步關注的是，也像是大人世界一樣，兒少愛吃也愛減肥，調查發現有超過5成兒少都有節食或減重經驗，雖然他們會小心避開含糖飲料，但卻會藉由刻意少吃(61.0%)、不吃正餐(20.3%)、只吃特定食物(18.4%)來達到減肥效果。
進一步分析那些靠著「略過正餐」來減重兒少，其中有80.6%會只買小零食、飲料充飢，但孩子正處在「轉大人」的時刻，卻沒有正確飲食概念以攝取均衡營養，不只發育情況不理想，也間接導致身體健康亮黃燈。
黃韻璇也強調，飲食是奠定兒童及青少年身體健康發育的基礎，兒盟也針對家長、學校和業者提出3點呼籲，一、家長建立好習慣，每週共餐不挑食；二、學校提供高中職更多健康飲食選擇；三、外送平台應納入飲品強制標示規定，依據2023元旦正式上路的「連鎖飲料便利商店及速食業的現場調製飲料標示規定」，商家現場調製飲品均須標示總糖量、總熱量及咖啡因總含量，外送平台應主動納入標示糖量、熱量及咖啡因之規定，避免兒少不知不覺攝入過多糖分和咖啡因。