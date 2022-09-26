單車控快看！2022集點慢旅剩2場 指定旅宿再抽10萬大獎
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處一年一度「2022極點慢旅」系列活動嚴選3大路線，首發場「雲林濱海必Bike小鎮活動」於上週末盛大在口湖遊客中心揭幕，接下來還有10/8「嘉義雙教堂浪漫騎旅—42k」，以及壓軸登場的10/22「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34k」活動，指定旅宿還有機會抽10萬元大獎。另外，雄獅旅遊攜手台鐵局「兩鐵旅遊列車」行程，喜愛單車旅行的你趕快報名起來！
台灣為全世界數一數二自行車生產重地，國人不論休閒、通勤也相當喜歡選擇自行車來代步。交通部率先在去年底規劃了16條適合親子騎乘的多元自行車環島路線，而今年由雲嘉南管理處舉辦的「2022極點慢旅—極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動上週末開跑，首發場「雲林濱海必Bike」小鎮活動揭幕，吸引近400位車友熱血參與，現場設有雲嘉南專屬-「鹹味浪潮-鹹良好物」市集，共號召20家雲林在地特色文創及小農特色觀光圈業者一同展攤，體驗雲林濱海漁村獨特觀光魅力。
雲嘉南管理處表示：「本次活動特別以『尋寶濱GO卡』集章方式，以嶄新方式讓參與車友Bike訪雲林口湖的『椬梧滯洪池』及四湖『三條崙黑森林』打卡勝地，並以自行車慢遊不快不慢的速度，深入探索雲林的豐富生態與極緻美景。」活動還特別請到「單車運動甜心Eva」擔任領騎嘉賓，成為全場「嬌」點。
不僅如此，為推廣整體觀光效益，活動推出完騎送百元自行車集希券及環保寶特瓶紗織活動紀念POLO衫、ericoco獨家設計限量聯名款虎年鑰匙圈等好禮，另指定住宿或於鹹味浪潮市集消費滿1,000元，就可參加美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等10萬元大獎的抽獎活動。雲嘉南管理處提醒民眾，本次2022集點漫旅活動接下來還有兩場，分別在10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅—42k」，以及10月22日壓軸登場的「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34k」，喜愛騎鐵馬欣賞慢慢欣賞美景的朋友絕不能錯過！
另外，喜愛騎鐵馬旅行也不能錯過雄獅旅遊攜手臺鐵局舉辦的「兩鐵旅遊列車」特色行程，主打「大交通靠鐵路，小交通靠鐵馬」概念，帶領遊客進入台灣旅遊新模式，行程即將於10/21起航，分別有花東3日（最低13900元起）、環島7日（最低27800元起），計劃於明年推出夏令營及冬令營，期望掀起一股國內單車旅遊風潮。