早午餐品牌20週年　攜手「奧樂雞」雞集每一天

近年來各家品牌瘋聯名，早午餐連鎖品牌「拉亞漢堡」20週年慶，找來了人氣角色「奧樂雞」推出新包裝與周邊商品。9至10月攜手擁有百萬粉絲插畫家「掰掰啾啾Byebyechuchu」創作的奧樂雞，推出「好雞集、天天吃！」消費集點活動，限量聯名贈品，期間限定包材更是融合奧樂雞幽默舒壓金句，還有獨家雙色帆布隨行袋以及多款舒壓語錄貼紙，漢堡袋和飲料杯身也能找到奧樂雞的逗趣蹤影，陪伴消費者開心迎接一天的開始。
「不會加薪，那就加菜！」、「吃堡再說！」是奧樂雞在拉亞漢堡發表的早餐萌哲學。消費者9月19日起至10月30日，於拉亞漢堡消費滿 80 元可累積 1 點，集滿 12 點免費兌換奧樂雞隨行袋乙個，再搭配兩款逗趣梗文飲料杯及封口膜與詼諧可愛漢堡袋包裝，由掰掰啾啾為拉亞漢堡獨家繪製專屬插圖，隨行袋款式共有「就是要吃帕尼尼-黑款」及「大口吃拉亞漢堡-白款」，購物、旅行、通勤上班都好用。
除了隨行袋集點外，拉亞漢堡同步推出「奧樂雞-雞力舒壓貼紙組」，多款舒壓語錄，結合奧樂雞傻氣呆萌圖像，為你抒發各種生活小情緒，貼在電腦、筆記本、手機殼等，隨時療癒你的心。活動期間於拉亞漢堡消費任一餐點，即可以銅板加購價15元購得乙組，每組包含兩張貼紙，每筆消費限加購乙次。
另外，消費者可透過拉亞漢堡APP線上點餐，預定到店取餐免等待，同享奧樂雞集點活動。拉亞漢堡也將在9月27日起於foodpanda、UberEats外送平台推出限定活動，點購指定套餐就送奧樂雞隨行袋乙個，在家輕鬆享用美味早餐與限量好禮。