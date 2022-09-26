衝日本這樣買最省！職人直送免運剩今天 機票現折1188元
哈日族有福了！設計購物電商平台Pinkoi有感於民眾熱愛日系商品的心，特別推出「秋の日本季」，蒐羅各式早秋必收日本職人好物，從擺設、配飾、特色包袋應有盡有，日前舉辦為期5天限時滿台幣600元就享免運費優惠，今（26）日為最後1天，下單立即現省百元運費，超多好物從日本直送到家。易遊網看準解封商機，正推出華航獨家95折以及機票折扣碼雙重優惠外，更加碼祭出國外訂房折扣碼，最高現折1188元的優惠，哈日族們不用再「偽出國」乾過癮，直接省省買機票，衝一波去玩！
隨著涼爽秋日到來，夏天繽紛的風格可以先暫時收起來，輪到療癒沉穩的秋冬風格登場！像是秋季野餐、踏青都實用的復古牛奶盒側背包，或是帶有懷舊而時尚的金色點墜設計，另更有別具巧思的互動戒指，放入水中立即融化蛻變出全新玻璃寶石戒指，為秋冬新裝增添多點新意巧思。
不僅穿搭上要有「秋冬裝」，家居擺飾也可以有秋冬風格，像是Pinkoi精選馬來貘、柯基犬等動物細膩描繪造型時鐘，或是可愛「米菲兔」造型吊鐘、蓋泡麵用的貓咪磁鐵等等，用日本職人木質雕刻為居家換季。在10月尚未完全開放自由行之前，趕快把握最後一天上Pinkoi官網把日本直送職人好物通通帶回家，度過偽出國的時光。
易遊網有感於日本機票剛解封勢必會調漲價格，根據最新觀察熱門檔期甚至飆破3萬，接下來航空公司預計於10月3日起還會有一波票價調漲，漲幅約5%。易遊網為反饋顧客搶攻商機，除了現正推出華航獨家95折以及機票折扣碼雙重優惠外，更加碼祭出國外訂房折扣碼，最高現折1,88元的優惠；自由行包機方案將於10/16首發啟程，包含來回機票與飯店住宿，每人含稅只要24,900元起，屆時也將有日本11個航點的團體行程和自由行，包含東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、名古屋、茨城、小松、熊本、花卷，想省荷包衝日本的民眾建議可把握9月購票時機！