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3大安卓萬元新機一次看！realme CP值高　vivo主打自拍族

▲雖然蘋果iPhone 14發表後受到市場矚目，不過近期Android有不少新機登場，realme 9i 5G售價8千有找，性價比相當高。（圖／官方提供）
▲雖然蘋果iPhone 14發表後受到市場矚目，不過近期Android有不少新機登場，realme 9i 5G售價8千有找，性價比相當高。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-25 15:57:59

從iPhone 14發表再到開賣，近期手機話題最熱的就是iPhone 14系列，但其實Android也有不少新機登場，且不跟iPhone 旗艦機硬碰硬，主打萬元上下的中階機或是輕旗艦來搶攻市場，一次整理近期包含realme、vivo、OPPO等品牌新機重點特色，大家看過比一比再下手！realme 進攻精品路線的首發機 9i 5G，外型閃閃發亮之外，依舊擁有高性價比， 8千有找就能入手。專攻自拍、人像拍攝的vivo新機vivo V25 5G系列 1.5萬元起。OPPO Reno8 Z 售1.3萬，加入護眼認證，對於喜愛追劇的用戶來說，減輕用眼負擔。

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realme 9i 5G　售價8千有找性價比高
realme首款主打精品路線，realme 9i 5G設計靈感來自於於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，並加入金色星光粒子，算是辨識度相當高的外型。配置6.6吋螢幕2D邊框設計，搭配90Hz高更新率與180Hz觸控採樣率。核心的處理器為聯發科天璣810，採用6奈米製程、最高時脈2.4GHz、AnTuTu跑分達385,373。手機側邊設置指紋解鎖，電量為5000mAh。

相機部份，搭載5000萬畫素F1.8大光圈主鏡頭、VGA人像鏡頭，以及4cm微距鏡頭，將GT系列和數字Pro系列的街頭攝影模式下放。自拍鏡頭為800萬畫素。6+128G 最高支援 1TB 記憶體擴充，售價7,990元，9/23~9/30早鳥購機加贈realme聲波電動牙刷N2。

▲realme 9i 5G。（圖／官方提供）
▲realme 9i 5G系列承接旗艦機的街拍模式，提供更有趣的拍攝模式。（圖／官方提供）
vivo V25 5G系列　1.5萬元起主打自拍用戶

V25 Pro 5G 採用6.56吋螢幕，天璣1300處理器，性能比上一代提升10%，擁有4830mAh電量搭配66Ｗ極速閃充。相機部份搭載6400萬畫素OIS主鏡頭（f/1.89）＋800萬畫素廣角鏡頭（f/2.2）＋200萬畫素微距鏡頭（f/2.4），前鏡頭為3200萬畫素AF主鏡頭（f/2.45），加入全新RAW HDR演算法，提供極夜模式、夜景人像等，讓夜拍品質能再次提升。12GB RAM+256GB ROM售價17,990元，

V25 5G 採用6.44吋螢幕，天璣900處理器，有4500mAh電量搭配44Ｗ閃充。相機部份搭載6400萬畫素OIS主鏡頭（f/1.79）＋800萬畫素廣角鏡頭（f/2.2）＋200萬畫素微距鏡頭（f/2.4），配置業界同價位段最高5000萬AF人眼定焦前置鏡頭， 8GB+128GB售價14,990元，8GB+256GB售價15,990元。

▲ vivo V25 Pro 5G採用天璣1300處理器，搭載V系列首款6.56吋120Hz超高刷新雙曲面螢幕，帶來更暢快舒適的觀影、遊戲體驗。(圖/官方提供)
▲ vivo V25 Pro 5G除了擁有更強的拍攝功能之外，搭載V系列首款6.56吋120Hz超高刷新雙曲面螢幕，帶來更暢快舒適的觀影、遊戲體驗。(圖/官方提供)
OPPO Reno8 Z　護眼認證追劇沒負擔

配置6.4吋螢幕，螢幕並通過 Netflix、Amazon HD 認證與 SGS 護眼螢幕，高通S695 5G處理器，機身提供雙環星軌呼吸燈，可針對接收來電、通知提醒和遊戲模式時皆會閃爍。相機部份，6400 萬畫素(主鏡頭) f1.7 光圈＋200 萬畫素(景深鏡頭) f2.4 光圈＋200 萬畫素(微距鏡頭) f2.4 光圈，前鏡頭1600 萬畫素 f2.4 光圈，電量為4385mAh (額定值)＋33W閃充，8 GB + 128 GB，售價12,990元。

▲OPPO Reno8 Z 採用OPPO Glow晶鑽工藝搭配輕薄玻璃背蓋設計，質感再升級。（圖/官方提供）
▲OPPO Reno8 Z 採用OPPO Glow晶鑽工藝搭配輕薄玻璃背蓋設計，質感再升級。（圖/官方提供）

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