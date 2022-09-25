人都跑光？蒲亭允「外國志願者」當兵 簽1年可當俄公民
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日前在全國演說中宣布「局部動員令」，徵召約30萬後備軍人投入對烏克蘭的戰爭，並暗示有動用核武可能。蒲亭24日又簽署一項法案，將接受外國志願者加入俄軍，有意服役者將可以在之後簡化成為俄國公民的申請程序，只要簽１年的志願役合約，就可獲得俄國公民權。
根據《CNN》報導，俄羅斯「官方國家法律訊息網站」（official state portal of legal information）發布的法律，為俄羅斯軍隊服務的外國志願役，現在可以按照之前的要求，在不出示居留許可的情況下申請公民身份。
根據「俄羅斯聯邦公民法」修正案，與俄羅斯武裝部隊簽訂至少一年合約的外國人，將有資格參加該申請程序。
這項法案是在蒲亭宣布「局部動員」之後才通過，由於俄軍近日在基輔成功反攻，急欲尋求補充耗盡的部隊。此舉旨在擴大俄軍入侵的範圍，從志願者發起的進攻轉變為涉及更大範圍人口的進攻。
在蒲亭一下令「局部動員」，宣布要徵召30萬預備役上戰場，引起俄羅斯民眾逃難潮，飛往海外的機票被一掃而空，俄羅斯邊境也出現大規模逃難車潮。
除此之外，這項命令也促使俄國各地民眾上街抗議。根據獨立監督組織OVD-Info資料，21日當天全俄羅斯38個城鎮有超過1300名抗議民眾遭逮捕。