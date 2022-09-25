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民宅沖入海！「菲奧娜」狂襲加拿大　龍蝦產業恐損749億

▲熱帶風暴「菲奧娜」（Fiona）肆虐加拿大東部沿海，造成經濟損失。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱帶風暴「菲奧娜」（Fiona）肆虐加拿大東部沿海，造成經濟損失。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-25 17:47:40

熱帶風暴「菲奧娜」（Fiona）23日從颶風等級下修至強烈風暴，但24日仍挾帶著颶風級風力肆虐加拿大東岸，吹倒樹木、摧毀電線，部分房屋倒塌全毀，甚至有民宅被沖入海中載浮載沉。雖然加拿大已於25日進行大規模清理工作、損害評估以及恢復電力和電信服務，但損害難以計算，且該國價值32億加元（約台幣749億元）的龍蝦產業恐遭受嚴重衝擊。

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綜合外媒報導，菲奧娜24日在加拿大東部諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）登陸，以媲美颶風級的強風與風暴潮重創大西洋沿海地區，以風速高達170公里的暴風，襲擊房屋、橋樑和道路。

其中位於紐芬蘭（Newfoundland）西南端、擁有4067人口的巴斯克港（Port aux Basques），首當其衝受到風暴肆虐。《CNN》記者表示，巴斯克港許多房子就像「汪洋中的一堆瓦礫」，「有一座公寓建築整棟消失，整條街道都快沒了。」當地官員證實，至少有20棟房屋全毀沖走。加拿大廣播公司報導，警方正在調查一名婦女是否被捲入海中。當地市長宣布進入緊急狀態，對市內一些道路被沖刷的淹水地區實施撤離令。

▲熱帶風暴「菲奧娜」挾帶強風襲擊，加拿大東部沿海掀起大浪。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱帶風暴「菲奧娜」挾帶強風襲擊，加拿大東部沿海掀起大浪。（圖／美聯社／達志影像）
另外，由於強風吹倒路樹，電力系統設備也遭到破壞，還傳出多起電器火災意外。截至24日晚間，加拿大的大西洋沿岸省分共有40多萬人仍無電可用，其中新斯科細亞省約占29萬多名斷電戶、愛德華王子島省（Prince Edward Island）則約8.5萬多人。

▲熱帶風暴「菲奧娜」挾帶強風襲擊，有地區大樹被吹垮，倒在民宅屋頂上。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱帶風暴「菲奧娜」挾帶強風襲擊，有地區大樹被吹垮，倒在民宅屋頂上。（圖／美聯社／達志影像）
菲奧娜強襲加拿大大西洋沿岸的漁港，可能將損害該國價值32億加元的龍蝦產業。政府官員表示，要在未來幾天才能知道破壞的程度。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，將派遣武裝部隊協助救災，目前政府正在評估風暴造成的損失，同時各地官員也已經開始援助受災社區。另外，軍隊人員也將被派遣至當地投入救災。

《路透社》報導指出，杜魯道原訂24日出發前往日本參加前首相安倍晉三國葬，但他現在表明將取消訪日行程，並盡快走訪災區，視察受風暴破壞的損失情況。
 

▲原訂要參加日本前首相安倍晉三國葬的加拿大總理杜魯道表示將取消行程。（圖／美聯社／達志影像）
▲原訂要參加日本前首相安倍晉三國葬的加拿大總理杜魯道表示將取消行程。（圖／美聯社／達志影像）

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