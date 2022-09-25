民宅沖入海！「菲奧娜」狂襲加拿大　龍蝦產業恐損749億

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其中位於紐芬蘭（Newfoundland）西南端、擁有4067人口的巴斯克港（Port aux Basques），首當其衝受到風暴肆虐。《CNN》記者表示，巴斯克港許多房子就像「汪洋中的一堆瓦礫」，「有一座公寓建築整棟消失，整條街道都快沒了。」當地官員證實，至少有20棟房屋全毀沖走。加拿大廣播公司報導，警方正在調查一名婦女是否被捲入海中。當地市長宣布進入緊急狀態，對市內一些道路被沖刷的淹水地區實施撤離令。
另外，由於強風吹倒路樹，電力系統設備也遭到破壞，還傳出多起電器火災意外。截至24日晚間，加拿大的大西洋沿岸省分共有40多萬人仍無電可用，其中新斯科細亞省約占29萬多名斷電戶、愛德華王子島省（Prince Edward Island）則約8.5萬多人。
菲奧娜強襲加拿大大西洋沿岸的漁港，可能將損害該國價值32億加元的龍蝦產業。政府官員表示，要在未來幾天才能知道破壞的程度。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，將派遣武裝部隊協助救災，目前政府正在評估風暴造成的損失，同時各地官員也已經開始援助受災社區。另外，軍隊人員也將被派遣至當地投入救災。
《路透社》報導指出，杜魯道原訂24日出發前往日本參加前首相安倍晉三國葬，但他現在表明將取消訪日行程，並盡快走訪災區，視察受風暴破壞的損失情況。