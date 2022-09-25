競選總部成立大會　黃大煒替黃珊珊譜寫歌曲「33 theme」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊強調，自己的出身和經歷都是最真實沒有參一絲假，家人一生保家衛國，「我們和所有台灣人一樣都愛台灣、捍衛中華民國、堅持民主與自由，反對獨裁專政，從來都沒有改變過這些不容任何人分化。」黃珊珊說，第一線防疫經歷和生了一場大病，讓她沒有任何的畏懼；藍綠政黨長期惡鬥，疫情期間，中央不關心台北市，台北市的立委也沒有好好監督失職的中央防疫，藍綠從沒想過要如何好好治理台北市，「他們只想等著棄保，用意識形態綁架選民執政後，就壟斷所有政治職位。」
「為了攫取更多政治資源，每天都把心力花在無所不用其極的惡鬥上，互相批評、謾罵，哪裡還有心思照顧百姓？他們想的，都是自己的政黨利益，民眾，離他們很遠！」黃珊珊承諾，當選市長絕對要跳脫藍綠惡鬥，她將以『社會和解、聯合政府』兩大主軸，建構未來的台北市，讓台北成為非藍非綠的非戰區，用人唯才、組建聯合政府，凡事對事不對人，以市民福祉為先，放下政黨利益與意識形態，唯有推倒藍綠高牆，台北才能繼續前進。
黃珊珊說，這一次選舉，非屬藍綠的中間選民，將決定台北的未來，「終結藍綠惡鬥最好的方法，就是讓黃珊珊當選！終結藍綠惡鬥最好的方法，就是讓黃珊珊當選！」