開發中國家洪災　氣候人士為何稱富國得「賠償」？

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環團除了使用更強硬的用語，也要求取消窮國債務。這些國家花費大筆預算來償還外債，而不是把錢用於加強自身韌性，來因應環境快速變遷。
曾為巴基斯坦進行氣候協商的比利時氣候行動人士甘尼（Meera Ghani）告訴法新社：「歷史上不只有工業革命導致排放和碳汙染增加的先例，還有殖民主義歷史，以及擷取資源、財富、勞力的歷史。氣候危機是連鎖壓迫體系的一種表現形式、是一種殖民主義形式。」
這種想法可回溯至數十年前，起初推動者是易受海平面上升影響的小型島國，但巴基斯坦今夏因空前雨季降雨釀成災難性洪患，為此想法再添動力。
巴國洪災造成近1600人死亡、數以百萬計的人流離失所，經濟拮据的巴基斯坦政府預估損失金額約300億美元（約新台幣9542億元）。
倡議者指出，南方世界（Global South）最易承受災變的國家，最不用為氣候變遷負責，例如巴基斯坦排放的溫室氣體占全球不到1%，而20國集團（G20）排放量卻占了全球8成。
國際上目前因應氣候變遷的方式為「減緩」（mitigation）與「調適」（adaption），前者係指減少溫室氣體，後者則是改變體制和改善基礎建設，來因應積重難返的氣候變遷。
提倡「損失與損害」償付的人，不只要求提供調適用的融資，也要求補償各國無法承擔的多重氣候衝擊。然而當前就算是比較溫和的調適融資目標也欲振乏力。
先進經濟體曾經同意要在2020年前，提供低開發國家1000億美元。這份承諾食言了，而且已調度的資金大多是以貸款形式而來。
美國印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）環境與和平研究助理教授哈雅特（Maira Hayat）說：「我們的出發點是，北方世界（Global North）須為地球今日的狀態負起大部分責任。」
「製造很少溫室氣體的國家為何應該向他們開口求援？而且主要形式還是附帶繁重還款條件的貸款？」
「如果這種說法讓某些人不開心，下一步應該去研究可能原因─他們是質疑歷史嗎？抑或是接受某些歷史過往，會對現在造成影響？」
然而倫敦國王學院（King's College London）批判地理學教授穆斯塔法（Daanish Mustafa）認為，這種說法「除了修辭上占上風，沒什麼作用」。
穆斯塔法常將世界當前的困境歸咎於北方世界，但他也說，巴基斯坦領導階層的行動及其選擇的政策，加劇了這場洪水和其他災難，要推動寬恕他們的說法，他抱持謹慎態度。
世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的氣候科學家也發現，氣候變遷可能導致了巴基斯坦洪水，但「人類聚落、基礎建設（民宅、建築物、橋梁）、農地太接近氾濫平原」和其他在地因素，也促成了毀滅性衝擊。
穆斯塔法說，巴基斯坦本國排放量在全球占比雖低，仍舊快速增加，且好處流向少數菁英，巴國應該追尋低碳的替代發展道路，而非「模仿西方」並使自身受害。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110925