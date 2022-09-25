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準颱風「庫拉」路徑曝光！最快明生成　1圖秒懂1週天氣

▲今日在日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓發展出來，中央氣象局研判未來有發展成輕度颱風的機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今日在日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓發展出來，中央氣象局研判未來有發展成輕度颱風的機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-25 17:38:25

今（25）日在硫磺島東南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成中央氣象局研判，未來有發展成為輕度颱風的趨勢，最快明天生成，一旦發展出來將是今年西北太平洋上第17號颱風，中文譯名為「庫拉」（Kulap，泰國命名，原意為「玫瑰」），預估短期內會往西北西方向移動，但未來應該會在日本南方海面逐漸轉向東北遠離，對台灣沒有直接影響。至於編號第16號、中度颱風「諾盧」，近中心最大風速每秒48公尺，相當於中度颱風上限，目前中心位於鵝鑾鼻南南東方800公里海面上，預估未來會持續向西北西轉西方向穿越菲律賓後進入南海，雖然對台灣沒有直接影響，不過其外圍水氣加上東北風增強，過去兩天已經為宜蘭地區帶來劇烈雨勢，從週六凌晨0時起至今日傍晚5時為止，宜蘭西帽山累積雨量已經來到649.5毫米。氣象局預估，預計到明（26）日白天之後水氣逐漸減少，各地降雨情況才會慢慢趨緩，未來一週各地天氣放晴悶熱，但下個週末要留意可能有熱帶擾動發展成颱風帶來水氣影響天氣。

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氣象局今日傍晚持續針對5縣市發布豪雨特報，受到東北風及對流雲系發展旺盛影響，今晚宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北市汐止區及台北、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局表示，水氣預計到明天清晨就會慢慢減弱，白天起北台灣天氣回穩，僅基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後僅嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區高溫約攝氏32到34度，東部地區高溫約攝氏31到32度。

週二起到週四（9/27~9/29）各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶有短暫陣雨，午後降雨範圍集中在南部地區及各山區，各地高溫大約攝氏31到35度左右，感受上稍微悶熱，但早晚低溫約攝氏23到25度，感受上稍有涼意溫差較大。

比較明顯的天氣變化將從週五（9/30）慢慢出現。氣象局預估，隨著諾盧颱風穿越南海之後，目前數值模式預估南海可能還有熱帶擾動發展，週末不排除還有新的颱風生成的機率。受到熱帶擾動或颱風外圍環流帶來水氣影響，週五起東南部地區及恆春半島水氣增多有短暫陣雨，而宜蘭、花蓮也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。至於降雨情況會有多大影響，要等時間再近一點時，觀察熱帶擾動或颱風發展狀況而定，提醒民眾下週末安排活動要注意天氣變化。

▲氣象局預估，明日白天起北台灣降雨趨緩，週四前各地大多恢復多雲到晴的天氣，感受上稍微悶熱。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，明日白天起北台灣降雨趨緩，週四前各地大多恢復多雲到晴的天氣，感受上稍微悶熱。（圖／中央氣象局提供）

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