準颱風「庫拉」路徑曝光！最快明生成 1圖秒懂1週天氣
今（25）日在硫磺島東南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，中央氣象局研判，未來有發展成為輕度颱風的趨勢，最快明天生成，一旦發展出來將是今年西北太平洋上第17號颱風，中文譯名為「庫拉」（Kulap，泰國命名，原意為「玫瑰」），預估短期內會往西北西方向移動，但未來應該會在日本南方海面逐漸轉向東北遠離，對台灣沒有直接影響。至於編號第16號、中度颱風「諾盧」，近中心最大風速每秒48公尺，相當於中度颱風上限，目前中心位於鵝鑾鼻南南東方800公里海面上，預估未來會持續向西北西轉西方向穿越菲律賓後進入南海，雖然對台灣沒有直接影響，不過其外圍水氣加上東北風增強，過去兩天已經為宜蘭地區帶來劇烈雨勢，從週六凌晨0時起至今日傍晚5時為止，宜蘭西帽山累積雨量已經來到649.5毫米。氣象局預估，預計到明（26）日白天之後水氣逐漸減少，各地降雨情況才會慢慢趨緩，未來一週各地天氣放晴悶熱，但下個週末要留意可能有熱帶擾動發展成颱風帶來水氣影響天氣。
氣象局今日傍晚持續針對5縣市發布豪雨特報，受到東北風及對流雲系發展旺盛影響，今晚宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北市汐止區及台北、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
氣象局表示，水氣預計到明天清晨就會慢慢減弱，白天起北台灣天氣回穩，僅基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後僅嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區高溫約攝氏32到34度，東部地區高溫約攝氏31到32度。
週二起到週四（9/27~9/29）各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶有短暫陣雨，午後降雨範圍集中在南部地區及各山區，各地高溫大約攝氏31到35度左右，感受上稍微悶熱，但早晚低溫約攝氏23到25度，感受上稍有涼意溫差較大。
比較明顯的天氣變化將從週五（9/30）慢慢出現。氣象局預估，隨著諾盧颱風穿越南海之後，目前數值模式預估南海可能還有熱帶擾動發展，週末不排除還有新的颱風生成的機率。受到熱帶擾動或颱風外圍環流帶來水氣影響，週五起東南部地區及恆春半島水氣增多有短暫陣雨，而宜蘭、花蓮也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。至於降雨情況會有多大影響，要等時間再近一點時，觀察熱帶擾動或颱風發展狀況而定，提醒民眾下週末安排活動要注意天氣變化。