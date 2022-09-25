18歲男女「轉大人」觀念大不同 男憂沒經驗、女怕太濃密
9月開學後，大學新鮮人開始進入新的生活，也開始有「轉大人」的感覺，除了生活改變，TENGA發現在性方面，青少年也有不少難言之隱。TENGA針對17~19歲的日本男女展開性煩惱調查，內容包含性愛及自慰的初始年齡以及各自對於性的煩惱及態度，結果顯示男女在「轉大人」過程，各自有不同的煩惱及想法上的差異，也顯示在這個年紀中需要引領正確性觀念。
根據TENGA調查，17~19歲有性經驗的比例男性28.7%，女性佔比為23.6％，由此可知，近一步了17~19歲的日本青少年(女)性煩惱的調查，發現男女在性煩惱上大不同，男性多以與「性」本身為出發，包含沒有性經驗(31%)、不知道性愛的方法(21.3%)及沒有性技巧(20.2%)；而女性則多以外在為主，包含體型過胖及陰毛濃密(36%)並列第一，第三名則是擔心胸部的尺寸、形狀及顏色(33.7%)。
而在實際的自慰及性愛體驗的煩惱中，受訪男性(26.7%)約每4人就有1人回答表示「在自慰上有失敗的經驗」。且大多數調查者表示，後悔「用不對的方法自慰」。另外，關於「性愛初體驗的煩惱」，調查者約一半回答皆表示「有煩惱」。男性煩惱多為「不知道邀約性愛的方法」，「沒有可以進行性愛的場所」等。女性則是「疼痛」，「不知道對方怎麼看自己的身體，感覺不安」。
在開學季期間，TENGA為了替剛滿18歲的新鮮人慶祝，首度推出「轉大人」紀念碑，於杯上特別寫「COMING OF 18 CUP」，外觀以綠色為主軸，並大大的寫上18 AGE增添紀念感，內裡選用PREMIUM CUP膠體並搭配PREMIUM潤滑液。同時推出「特別版口袋包」，凡滿18~20歲的青少年，憑證件到門市即可兌換「特別版口袋包」，送完為止。且9/30前，買轉大人紀念杯即送限量同款特別版POCKET TENGA口袋包。