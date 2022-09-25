蔡適應合體李問站台 喊出基隆馬祖港港相連、港港連心
民進黨基隆市長候選人蔡適應今（25）日與同黨基隆市議員候選人許睿慈成立聯合競選總部，民進黨連江縣長候選人李問也到場力挺。蔡適應表示基隆和馬祖有緊密相連的航運關係，特別是生活圈，有許多戶籍還留在馬祖；李問則是提到期盼連江縣也能跟基隆一樣，讓所有的居民感到驕傲，讓基隆馬祖港港相連、港港連心，呼籲今年底支持李問和蔡適應及所屬黨籍市議員參候選人，帶給民眾城市的進步與光榮感。
基隆今天一整天雨勢不停，各候選人也都把握最後兩個月時間進行選舉行程與造勢，蔡適應也接連趕場參加民進黨市議員張秉鈞、市議員參選人許睿慈、林坤明等3人的各自聯合競選總部成立活動，除了現場致詞說明過去對於基隆交通建設的努力外，強調自己有執行力、會做事，選對林右昌、改變一座城市，選對蔡適應、才能延續施政，讓基隆的進步持續發生。
李問是受邀出席蔡適應、許睿慈聯合競選總部成立大會，站台時表示這八年經過基隆時，發現基隆的改變好大，城市的市容和核心區塊都大幅翻新，期盼連江縣也能跟基隆一樣，讓所有的居民感到驕傲，特別是在基隆有許多戶籍在馬祖的朋友，懇請大家都能共同支持，讓基隆馬祖港港相連、港港連心。