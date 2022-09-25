太極拳交流活動　線上線下展中國傳統武術之美

一場太極拳交流活動今（25）日在海寶國際大飯店舉辦，活動採取網路直播和雲端交流方式進行，規劃高雄和河北兩個網路連線會場，300餘名太極拳傳承人、愛好者以及臺灣中學生習練者參與，線上、線下展示了多個太極拳流派的傳統套路技法，也吸引眾多太極拳愛好者線上觀看實況直播。
由河北省人民政府臺灣事務辦公室、臺灣中華全球洪門聯盟共同主辦的「2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動」，以「兩岸一家，太極同源」為主題，展開冀台太極文化交流，切磋技藝，互動分享，共同弘揚中華優秀傳統文化。
活動當天，河北省人民政府臺灣事務辦公室主任魏四海、臺灣中華洪門武術聯盟秘書長劉大立、高雄市海峽兩岸太極拳交流協會理事長黃文佑等人，於線上、線下出席活動並致辭。理事長黃文佑表示，太極拳是中華傳統文化的集成載體，是中華民族寶貴的文化遺產，更是兩岸太極拳同道的共同財富，大家共同促進武術文化傳承，攜手促進太極拳的發展。
活動現場播放「太極文化在臺灣」活動主題宣傳片，20餘名冀台兩地太極名家，以及100餘名太極拳習練者，線上、線下展示了多個太極拳流派的傳統套路技法，十分精采。此外，本屆活動還將推出名師雲端講武活動，講解楊氏太極拳和太極劍的重點套路技法。