內幕／不只提政見！林佳龍民調緊追　盼用金句打動新北人

我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳龍投入新北市長以來，每天行程滿滿，除了上山下海走遍新北市29個行政區，也按照節奏提出各面向政見，為原先大家以為會「無聊」的新北選戰裝上許多鎂光燈。綠營高層透露，「因為這一戰是有機會勝選的」，所以黨內積極針對新北市長選舉做民調，讓參選人能夠乘勝追擊，或即時調整策略。
根據內部民調顯示，侯友宜歷經「恩恩案」後，不再保有金身，幾波民調下來，已出現跌至50%以下的數字，這對現任者來說，是相當不利的；而林佳龍的民調則自剛參選以來的不到20%，持續走高，目前已逼近3成，且仍未有停下的趨勢。
談及選戰策略，林佳龍陣營表示，林佳龍經過中央與地方的歷練，對於政策擬定相當精準且有信心，但其有極高理想，希望把所有的規劃一五一十地向市民報告，才會造成演講過長、重點較模糊的現象。
林陣營表示，內部一直有在研擬，要用較簡單的口號，濃縮林佳龍提出的完整政見，讓更多市民能夠先接觸、進而有印象、再去瞭解細部內容，這也是林佳龍之前說出「新北發大財」比喻的原因，但這並不是單一幕僚建議，也不可能建議直接複製韓國瑜的口號，未來團隊會針對政見論述努力精簡，讓林佳龍的談話更讓人有感。
黨內高層指出，挑戰連任的縣市長本就會比一般競選更困難，尤其過去2年疫情肆虐，侯友宜吃到中央的防疫紅利，也持續把新北市政府有所缺失的部分都推給中央，一般民眾哪分得清中央、地方的權責歸屬？「挑戰者的民調落後現任者20%是很正常的，過往選舉民進黨內部民調常常如此，但最後也一樣勝選」。
黨內人士也舉例，2014年民進黨在新北市推出現任立法院長游錫堃挑戰拚連任的朱立倫，當時的朱立倫聲勢浩大，且形象、格局更勝現在的侯友宜。游錫堃的民調也一路落後，更曾差距2、30%，惟最後游錫堃以48.78%得票率，小輸朱立倫的50.06%選票，不但讓朱立倫出面發表勝選演說時毫無喜悅，新北市長選舉的差點「翻車」，也直接翻掉朱問鼎2016年總統的可能。
該人士表示，雖然對民進黨來說，外部環境並沒有2014這麼大順風，但侯友宜比朱立倫弱得多，2018年侯友宜勝選是因為「韓流」外溢，今年只是侯友宜人生的第二次選舉，對比從政經歷完整的林佳龍，「不會這麼好過啦」，否則侯友宜為何不惜打臉自己，提前開始造勢？
不具名的新北市民代說，新北市防疫「爛到有剩」，不少新北市民在去年疫情嚴峻時確診，完全被新北市政府放生，看診、拿藥毫無頭緒，沒有辦法即時更新資訊，就連最基本的防疫包也沒有，「這是積累4年，新北民怨爆發的最後一根稻草」。
地方人士說，新北市這幾年經營形象、媒體乍看很成功，卻也造成了整個城市的寒蟬效應，新北市民即使不滿侯友宜，卻也無處可說，這樣的沉默螺旋也不會反應在民調上，但在投票日，這些市民有很大可能進到投票所，蓋上對侯友宜的不信任票。
「就像2014年新北市民對執政4年的朱立倫不甚滿意」，現在的林佳龍就是當年的游錫堃，民進黨此次要收復17年未執政的新北市並非遙不可及。
綠營人士也說，從面對鄭南榕冥誕追思的態度，就可以凸顯學運世代的林佳龍、警察出身的侯友宜在價值上有極大不同。捍衛民主自由是現今全球趨勢，也是總統蔡英文得以連任的關鍵，但侯友宜從33年前的鄭南榕案到今日的恩恩案，處處違背民主自由精神，這是不會讓人民所接受的。
消息人士也說，今年選舉各參選人的學位受到廣大關注，現在侯友宜的博士學位受到質疑，侯辦拿出的聲明卻被警大校長打臉根本沒有發，儘管侯辦持續辯駁，但說法顛三倒四，「甚麼叫有聲明卻未在官網或公開發佈？」侯友宜應該要出面說清楚，不然傷痕會越烈越深，屆時侯恐會成為張善政第二。
該人士也說，雖然學位、論文與城市治理沒有直接關聯，但這已經不是學位問題，而是關乎誠信，如果連聲明都可以「造假」，那誰知道執政又會蓋上多少美化的遮羞布？