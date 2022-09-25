在北市大辦競總成立大會卻挨轟 黃珊珊辦公室：合乎規定
台北市長參選人黃珊珊今（25）日於台北市立大學社科院和碩講堂，舉辦競選總部成立典禮。不過國民黨台北市議員游淑慧質疑，台北市立大學於2020年已明文規定拒絕政治競選活動，如今卻「破例」借給黃珊珊，更直呼北市教育局背後下公文。對此黃珊珊辦公室今日回應，相關場地租借皆合法且合乎規定，也呼籲「在進行政治攻擊之前要本於事實」。
游淑慧質疑，台北市立大學在2020年設立內規，若向校方租用場地的民眾，用以從事政治性集會或政黨競選活動者，得拒絕其申請或停止其使用。對此北市大方面則回應，校方為積極開拓財源，校內場地於教學使用外開放外借，本案係公關公司洽借學校場地，按程序借用並依規定收費。北市大強調，承辦人詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，並曾詢問教育局相關法規，本校對於各政黨一視同仁，並重申不得於借用場地以外校園空間進行政治活動。
北市大說，依照本校場地借用規定，學校得拒絕政黨活動，本案承辦單位未注意校內109年通過相關法規規定，將進行檢討改進。「本校再次重申絕對堅守行政中立，對於相關活動將責成行政單位謹慎辦理，避免再次衍生爭議。」
黃珊珊辦公室方面也於晚間發表聲明，表示辦公室方面委託活動承辦方於9月13日以書面方式，向校方提送申請書，並於同月21日完成簽約並繳交租借費用，一切程序均合法且合於相關規定。黃辦強調，活動當天遵照校方租借場地規約，除租借場地內部，在校園其他地方包括外牆，均未設立任何競選標語及布條。
黃辦方面直言，成立大會僅單純向學校租借場地，也以台北市立大學有如此優良場地為榮，與政治活動介入校園八竿子也打不著，「呼籲各陣營勿因選舉殺紅了眼，批評要本於事實，不要以有色眼光干擾學校行政作業，在進行政治攻擊之前，也應該要本於事實。」