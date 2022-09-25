永續議題發燒 經營實學講堂分享「企業的ESG使命」
財團法人商業發展研究院執行經濟部商業司計畫，日前舉辦今年第二場經營實學講堂「企業的ESG使命」，邀請到全台第一間獲得全球永續旅遊認證的五星級酒店—雲朗觀光集團總經理盛治仁擔任主講人，吸引來自台北、屏東、高雄及台南等地產官學研代表熱情參與，其中不乏餐飲零售、能源、數位服務等企業主與高階經理。
商研院CDRI副院長張皇珍於開場引言時說，ESG已成為普世價值，今年三月政府公布我國淨零碳排藍圖，目標於2050年達到碳中和，從建築、工業、運輸與負碳技術等面向進行規劃，企業應思考如何將「永續」變成使命，不僅以利益為出發點。而商研院CDRI為協助企業培育ESG關鍵人才能力並建立良好品牌形象，今年首度成立ESG永續發展學苑，規劃系列永續課程，給予企業ESG輔導、淨零碳排及碳盤查等一條龍式服務，藉此強化品牌永續力與競爭力。
致力推廣永續觀光的雲朗觀光集團總經理盛治仁提到，雲品自上市後每年皆須撰寫CSR報告書，開始時認為環保事不方便不便宜，於過程中深入了解，逐步意識到ESG永續的重要性與影響力。雲品透過溝通、措施與執行三面向著手推動ESG，例如員工培訓溝通、以自行填充氣泡水替代瓶裝水，紅葉溫泉結合民宿等。
張皇珍最後結語時說，近兩年全球受新冠疫情、俄烏戰爭及通膨等問題衝擊，民眾生活及消費模式也又重大改變，並引述2022年世界經濟論壇施瓦布主席一段話：「現在的世界已不是我們過去成長及習慣的世界，我們必須努力不懈，同時更精進自我。」而ESG就是方向，與學員共勉之。