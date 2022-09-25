運彩經銷商後援會成立　　蔡其昌：三承諾支持台中體育　

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公會理事長何昱奇表示，蔡其昌長外以來對運動及周邊產業的支持，有目共睹，中華職業棒球聯盟從五隊增加到第六隊；立法院推動的運動產業第26條之2，將企業贊助體育免稅額增加至150%，造福更多體育基層人才。運彩經銷商及體育相關從業人員，為表達真心感謝，很願意站出來力挺蔡其昌競選台中市市長。
蔡其昌表示，公會沒有政治色彩，也沒有政黨偏好，理事長會邀請大家成立後援會，是因為他長期觀察到蔡其昌關心台灣體育，只要能幫忙的，無論是基層選手出國訓練，需要社會資源來幫忙，他和在場的黃國書、張廖萬堅委員都會一項項努力解決，才會獲得他們的支持。
蔡其昌說，體育讓社會國家團結，讓台灣人在世界上有尊嚴，體育很花錢，政府經費有限，要拜託企業界贊助，運動產業發展條例26條之2的修法，就是他和立委們共同努力的，讓企業有更多誘因且無後顧之憂的增加對運動的投資，體育要蓬勃發展，運動彩券也才能蓬勃發展，更可以照顧到社會上相對的弱勢者。
蔡其昌強調，台中未來需要更多運動場地，舉辦更多運動賽事，他如果當選市長，會增加更多運動比賽的場所，聘請更多專業運動教練，市政預算中對運動體育項目的經費，要比現在更增加，這是他的三項承諾，要讓運動人員及培養出的選手有成長進步環境，創造更多體育界的台灣之光。