運彩經銷商後援會成立　　蔡其昌：三承諾支持台中體育　

民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部，今天下午舉行「運動彩券經銷商商業同業公會挺其昌後援會」成立大會，跆拳道亞運金牌國手黃韻文、輕艇激流亞運銀牌選手陳瑋涵等多名運動國手，及運彩經銷商數百人出席力挺。蔡其昌承諾當選市長，要增加運動、比賽場所，增聘專業師資教練，爭取體育相關經費，培育優秀運動人才，創造更多體育界台灣之光。

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年底選舉進入倒數計時，台中市長參選人蔡其昌天天行程滿檔外，各行各業後援會也陸續成立。今天下午運動彩券經銷商商業同業公會成立挺其昌後援會，公會理事長何昱奇率領數百經銷商出席，多名運動國手也現身站台，現場「凍蒜」聲此起彼落。

公會理事長何昱奇表示，蔡其昌長外以來對運動及周邊產業的支持，有目共睹，中華職業棒球聯盟從五隊增加到第六隊；立法院推動的運動產業第 26 條之 2 ，將企業贊助體育免稅額增加至 150% ，造福更多體育基層人才。運彩經銷商及體育相關從業人員，為表達真心感謝，很願意站出來力挺蔡其昌競選台中市市長。

▲運彩經銷商挺其昌後援會成立大會，多名運動國手現身站台力挺。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.25)

蔡其昌表示，公會沒有政治色彩，也沒有政黨偏好，理事長會邀請大家成立後援會，是因為他長期觀察到蔡其昌關心台灣體育，只要能幫忙的，無論是基層選手出國訓練，需要社會資源來幫忙，他和在場的黃國書、張廖萬堅委員都會一項項努力解決，才會獲得他們的支持。

蔡其昌說，體育讓社會國家團結，讓台灣人在世界上有尊嚴，體育很花錢，政府經費有限，要拜託企業界贊助，運動產業發展條例 26 條之 2 的修法，就是他和立委們共同努力的，讓企業有更多誘因且無後顧之憂的增加對運動的投資，體育要蓬勃發展，運動彩券也才能蓬勃發展，更可以照顧到社會上相對的弱勢者。