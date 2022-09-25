讚江聰淵推動「班班有冷氣」 蔡英文：讓宜蘭重返榮耀
身兼民進黨主席的總統蔡英文今（25）日出席「2022宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會」，為宜蘭縣長候選人江聰淵與黨籍提名的縣議員和鄉鎮市長候選人加油打氣。蔡英文致詞時表示，宜蘭人對台灣民主的貢獻很大，從老縣長陳定南開始所開創的宜蘭經驗，是地方治理的標準，讓宜蘭人，很驕傲與光榮；蔡英文也現場拜託鄉親，呼籲從中央到地方，把宜蘭贏回來，一起拚建設、拚福利，讓宜蘭「重返榮耀」。
蔡英文致詞時細數江聰淵的政績與競選政見，特別提到今年四月行政院長蘇貞昌決定推動「班班有冷氣」的政策，學校裡面每一班都要有冷氣，讓小孩子讀書的時候比較涼快，比較可以專心，這就是參考江聰淵在宜蘭市推動的經驗，所以江聰淵不只會做事受到肯定，提出的一些政策，也會變成我們全國的政策，強調地方只要有好政策，中央就會推動全國來做。
最後蔡英文也提到「十八歲公民權」修憲複決案，表示這項投票要過關，需要965萬張同意票，比自己2020年當選連任總統的817萬張還要多，呼籲11月26日投票日投給江聰淵與民進黨議員選票，也要投十八歲公民權一票，疾呼只要團結，絕對會贏，拜託大家，繼續衝、一起拚，年底把宜蘭贏回來，讓宜蘭「重返榮耀」。