周玉蔻告白陳時中！柯文哲4字神回網狂朝聖 留言卻被刪
2022選戰，民進黨台北市長參選人陳時中，近日切割媒體人周玉蔻，遭台北市長柯文哲酸「現在裝不熟太慢了啦」，雙方唇槍舌戰掀起熱議，今（25）日晚間，周玉寇嗆「柯文哲吃什麼飛醋，討厭死了」，還直言告白「我就是愛阿中」，結果竟釣出柯文哲本人在下方4個字回應，網友見狀湧入按讚，短短一小時就破萬讚。
媒體人周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，藍營則是以票投陳時中就是支持周玉蔻來回擊，陳時中為此澄清與周玉蔻「無私交」，被外界認為是在做切割，面對相關議題，柯文哲今日受訪時表示「陳時中現在才跟周玉蔻裝不熟，太慢了啦」。
對此，周玉蔻今日晚間在臉書上發文表示「柯文哲吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！你柯文哲的高腰褲太醜！聽到你講我的名字就想吐！以後不准你柯文哲講『周玉蔻』三個字，討厭死了！」，貼文一出，引來眾多網友留言討論，沒想到連遭指的主角柯文哲也到下方回應，留下4字「只有祝福！」，讓網友瘋狂朝聖，湧入按讚相當熱鬧。
不過稍早有網友發現，該則留言似乎已被刪除，因此幫忙繼續在底下回應「只有祝福…把樓蓋起來」、「阿北的只有祝福留言被刪了，叫其他人怎麼朝聖」、「這裡會刪文的嗎？母湯喔」。（編輯：林莞茜）