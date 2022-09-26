亞洲U21藤球錦標賽明年台灣登場 林銘軒笑稱主場後台硬

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亞洲U21錦標賽因為疫情攪局，原訂在兩年前的比賽終於可以正式回歸，詹宇庭教練說：「我們也算是儲備了兩年的能量，只要做好組、訓，很有機會在自家主場揚眉吐氣，拿牌是目標，自家主場一定得要留下些什麼成績吧！畢竟協會也很努力在支持我們，這是我們能夠回饋的，希望選上的選手也能有這樣的體認」。
潛優培訓隊隊長林銘軒被選進培訓隊兩年，卻因疫情沒辦法出國比賽，他笑稱，「畢竟是國際賽，多少還是有出國的感覺」，他也期待在家鄉父老面前出賽的感覺，林銘軒說：「在台灣比就可以邀請親朋好友來看球，背後有他們的加油、支持，會有一種後台很硬的感覺，自己會踢得更有自信」，未來也會持續努力，希望有朝一日可以入選成人代表隊，這也是為什麼我可以對藤球一直都保持滿滿熱情。
台北眾星地獄犬的潛優選手謝丞竣跟桃園猛牛潛優選手馮立昀都提到，很難得有國際賽在台灣，說要平常心好像有點難度，家人也從沒看過藤球比賽，這是很好的機會表現給他們看，除了藉由國際賽讓自己更進步外也要踢出一場場屬於自己風格且讓人感動的球賽。
劉昶佑教練透露林銘軒、馮立昀兩人天分過人，且小時候都練過跆拳道，這對藤球而言是很棒的底子，這會使他們發球、殺球動作相當協調，劉教練進一步表示，林銘軒是隊伍活棋，能發能殺，堪稱「工具人」，屆時要看隊伍需求，將他安排在最適合的位置，馮立昀則是發球相當穩定，尤其可以控在刁鑽角度，這點讓她在比賽中相當吃香。
另外兩名將人生目標放在泰皇盃世錦賽的佳冬高農陳睿儒、張芸慈兩人則是教練眼中的「璞玉」，其中陳睿儒有著過人的心理狀態，這使他可以維持相當穩定的表現，且擁有台灣高中生頂級的發球技術，張芸慈則是球齡相當短，需要的是時間成長，劉昶佑教練表示，「她是很優秀的攻擊手，剛升高一的她雖然國中才開始練習，但短時間進步神速，經驗上是劣勢，多加琢磨會是很棒選手，她需要的是時間」。
陳睿儒相當享受潛優培訓隊中的競爭關係，他認為跟大家一起競爭可以讓自己進步得更快，此外，他也深知自己的發球優勢，所以針對體力部分做加強，才能提高發球品質也才能在第三局時還能保持競爭性，談到明年比賽的目標，陳睿儒霸氣地表示，「當然是要打敗所有選手，把冠軍留在台灣」。