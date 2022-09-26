高球／史密斯兩桿之差登頂 李玠柏衛冕失利

總獎金70萬美元（約合台幣2100萬元）的仰德ＴＰＣ錦標賽(YEANGDER TPC CHAMPIONSHIP），在林口高爾夫球場的最終回合，衛冕的台灣好手李玠柏與澳洲的史密斯（Travis Smyth）競爭激烈，最終史密斯技高一籌，打出低於標準桿六桿的66桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，以兩桿勝差奪得冠軍及獎金12.6萬美元（約合台幣378萬元）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這是27歲史密斯的亞巡首冠，也是他職業生涯的第二冠，他於2017年轉職業後，當年就在澳巡賽贏得一冠，2018年起開始打亞巡，2018與2019亞巡年度獎金排名分別是50丶43名，2020至2022年度獎金排名更進步至21名。這個冠軍讓他的最新亞巡獎金排名自第10上升至第6。
李玠柏也寫下亞巡賽最佳名次，他曾於2015年馬尼拉名人賽名列第三；此次亞軍獎金也使他的亞巡年度獎金排名自原先的第130驟升至第38，取得明年亞巡賽參賽資格機會很大。
澳洲史密斯奪下亞巡首冠後表示他曾在今年六月的國際賽英國賽（Internaional Series England）與冠軍擦肩而過後，他仍相信自己可以贏得冠軍，今天果然讓他如願以償，「非常神奇又開心！今天這個冠軍讓我在高球旅途上又邁進了一步！」
他也提及今天奪冠的過程其實並不容易，他說：「我的最大競爭對手同組的李玠柏打得很好，一直緊追著我，給我壓力，雖然他始終未追上我，但是我贏得不是那麼舒服。」
他表示，今天的比賽非常有趣精采，緊張與高潮迭起，他說：「第15洞我打出雙柏忌，雖然看起來情勢有點緊張，但我仍領先兩桿，第16洞我推進30呎的小鳥推桿，這兩洞都是關鍵洞。」史密斯今天八鳥一「雙柏忌」。
以落後史密斯一桿出發的李玠柏今天展現全力以赴的拚戰精神，打出七鳥二柏忌，全場緊追史密斯不捨，回九後的第10洞，一記7碼直接切進洞抓鳥的表現，再度逼近史密斯，讓現場與看網路直播的觀眾看得大呼過癮。
李玠柏說：「今天我打得不錯，很努力地追趕，有幾球很可惜，但是已全力以赴，對手打得太好，一直沒有機會超越他！」他表示，第15洞的21呎保帕推桿沒進，第16洞的8呎小鳥推桿也沒推進，都是比較可惜的幾個洞。