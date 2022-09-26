高球／史密斯兩桿之差登頂 李玠柏衛冕失利

總獎金70萬美元（約合台幣2100萬元）的仰德ＴＰＣ錦標賽(YEANGDER TPC CHAMPIONSHIP），在林口高爾夫球場的最終回合，衛冕的台灣好手李玠柏與澳洲的史密斯（Travis Smyth）競爭激烈，最終史密斯技高一籌，打出低於標準桿六桿的66桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，以兩桿勝差奪得冠軍及獎金12.6萬美元（約合台幣378萬元）。





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