台灣也能看到「舉重女神」　郭婞淳今年唯一國內賽事登場

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中華民國舉重協會表示，希望藉由比賽培養潛力優秀選手。此外，本賽事做為「2022年亞洲運動會、2024年巴黎奧運會」遴選培儲訓選手依據。
「舉重女神」郭婞淳也將在第一天開幕典禮後出賽，這也是她今年的第一場的國內賽事。東京奧運後郭婞淳一度迷失自我，加上亞運延期，她把重心放在12月底參加的世錦賽，瞄準個人的第6面金牌，青年盃也是最好的以賽代訓的暖身賽事。
舉重協會指出，舉重比賽具備高度的競技張力及技術展現，選手須投入大量訓練及努力，同時也要增加比賽經驗，才能在賽場上嶄露頭角。
近年協會對舉重賽事推廣不遺餘力，而此賽事於國立體育大學辦理，除了可提升我國舉重發展，也可藉此帶動桃園市的舉重實力。
本次賽事由中華奧會百週年紀念冠名， 其中個人組冠軍將獲得奧會百年冠名水晶獎座一只。 另外，支持舉重項目逾30多年以上的精泰企業股份有限公司(精漢堂萬寧軟膏)將贈送參賽選手、教練及工作人員，每人一瓶號稱國寶級白矸仔也是家庭必備良藥，有著「冰箱裡存活最久」的萬用藥膏。
賽事將採閉門賽方式進行， 歡迎民眾透過舉協臉書粉絲團觀看轉播為選手加油打氣。 防疫期間將遵守防疫規定。符合居家檢疫、居家隔離以及自主健康管理未解除者，一律不得參與本賽事，且所有的大會工作人員、選手與教練，皆必須配合衛生福利部疾病管制署公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。