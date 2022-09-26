Rift推出超帥氣碳纖維露營拖車

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Rift製造的露營車，不僅以碳纖維打造車體，更採用流線的雨滴造型，讓這輛露營拖車更為輛眼；不過這樣的輕型露營拖車，無法像大家印象中的露營拖車那樣配備齊全，僅能提供基本露營所需配備，例如最重要的Queen Size雙人氣墊床，並且附上150 Yeti行動電源與Sub Z的行動冰箱，以及可拆卸的廚具儲物空間，可攜帶簡單的野外炊具，對於喜愛簡單露營的朋友來說相當適合。
不過Rift還是有提供客製化服務，讓車主可以增添露營拖車內的設施，例如：流理台、爐灶、冰桶等，以及額外的儲物空間、風扇、車頂通風口等，以及升級電源與電池組，讓車內也可以有更多的插座，便於使用。
基本的Utility Camper露營拖車，還會附上Timbren可乘載1,200磅〈544kg〉的拖曳系統、15吋鋁合金胎圈組，和當露營拖車拖離後須支撐用的三組千斤頂。
除了基本款Utility Camper車型，還有高階、更為堅固的Adventure Sport版本，基本重量增加到660磅〈299kg〉，車體包覆的鋁合金外殼厚度增加到三英寸，並配有完整圍繞車體周圍的保險架、碳纖維可拆式踏板，並換上了越野胎與Yakima車頂架，讓它更有野外風格，車內則被配有抽取式爐灶與流理台、內置冰箱、冰桶，以及折疊式雙人窗與沙發組。