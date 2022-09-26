一帶一路債務崩盤！IMF收爛攤　金援12兆逼近援助上限

「一帶一路」倡儀被視為是習近平大國外交戰略的核心計劃，中國透過在發展中國家推動大型基礎建設工程，提升在全球事務中的領導能力，自2013年至今已推動近10年，爭議卻越來越多。外界發現，一帶一路不僅沒讓發展中國家脫貧，發而陷入債務泥沼，許多國家揹了上千億的債務，現在陸續爆發違約潮，包括尚比亞、斯里蘭卡、黎巴嫩、蘇利南等，逼得國際貨幣基金組織（IMF）必須出面收爛攤子，提供資金給部份情勢惡劣的國家。至2022年8月底為止，IMF金援的總額已有1400億美元，已同意但尚未放款的金額則是2680億美元，加起來4080億美元（約12兆台幣），幾乎已達IMF援助的上限。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據英國《金融時報》報導顯示，波士頓大學全球發展政策中心最新報告（Global Development Policy Center）指出，光是在2022年至2028年短短6年之間，全球55個最窮困的國家必須還款高達4360億美元的債務，其中610億美元將在這兩年到期，2024年到期的債務則有近700億美元。這些國家受到新冠肺炎疫情、俄烏戰爭以及全球利率上升等因素影響，導致經濟情勢急速惡化，多個國家向IMF求援。其中，情況最危急的國家有尚比亞、斯里蘭卡、黎巴嫩、俄羅斯、蘇利南，這些國家的債務已經違約，更重要的是，他們都是「一帶一路」參與國，高昂的建設成本，使得這些原本就有財政問題的國家，深陷債務泥沼難以自拔。IMF估計，至8月底為止，已發放的貸款高達1400億美元，已同意但尚未撥款則有超過2680億美元。IMF近期已批准對巴基斯坦11億美元的金援項眀；阿根廷則會在短期內獲得39億美元的援助。這些窮國因為被被排除在國際債務市場之外，現在又落入一帶一路債務陷阱，走投無路的情況下，只能向IMF求助，然而，IMF的援助能力已快接近極限。 一帶一路反噬！中國問題債款爆增3倍 外匯存底岌岌可危續推一帶一路！瞄準中亞 習近平盼「中吉烏鐵路」早開工巷仔內／中國一帶一路害破產 更將人口拐賣歪風吹進亞洲一帶一路名聲臭？中國調整戰略 肯亞得割27年通行費抵債