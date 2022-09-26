報復性旅遊潮助攻！東南亞股市逆勢上漲

受到通貨膨脹、貨幣緊縮及全球經濟趨緩等因素影響，今年以來亞洲主要股市如中國、韓國、台灣等紛紛走跌，反倒是東南亞因陸續開放邊境，大量國際觀光客回流，經濟前景樂觀，股市表現逆勢成長。
根據《日本經濟新聞》（Nikkei Asia）報導指出，截至目前為止，東南亞主要股市除馬來西亞小跌之外，泰國SET指數上漲4%，印尼的雅加達綜合指數同樣也上漲4%，菲律賓綜合指數上漲2%，印尼股市更在這個月15日站上今年以來新高。專家認為，東南亞股市能在全球經濟陷入困境之際逆勢成長，可歸功於迅速合理的邊境放寬政策。像是泰國基本上已全面解除入境限制，並且取消戶外戴口罩的規定，印尼從5月起出入境時也不需提供PCR證明，菲律賓自9月12日起同樣解除戴口罩的規定。
菲律賓餐飲龍頭快樂蜂（Jollibee Foods Corporation）的CEO陳曼中在財報會上表示，「國內營收強勁超出預期，已恢復至疫情前的水準」。隨著菲律賓疫情趨緩、相關限制放寬、顧客人數恢復，快樂蜂4至6月的營收比去年同期成長42％，約520億菲律賓披索，股價表現更是在菲律賓綜合指數中漲幅最大。
由於旅遊業是東南亞國家重要的經濟收入來源，國際觀光客的客流量及隨之而來的消費金額，對於這些國家來說影響極為可觀。根據航空分析公司Cirium數據顯示，新加坡、泰國、馬來西亞是今年東南亞最熱門的旅行目的地，這幾個東南亞國家的航班數，漸漸回到2019年也就是疫情之前的水準。換句話說，東南亞國家終於盼到國際遊客回籠，疫情前的旅遊榮景可望逐漸重現，經濟活力也會加快復甦。