股匯雙殺！台股萬四失守 台積電早盤跌12元、航運股跌深
市場擔憂全球經濟衰退加劇，拖累投資情緒，使美股四大指數上周五（23日）皆收黑，其中有三大指數跌幅都超過1.5%。台北股市今（26）日開盤後也跟著摔，早盤一度跌270點，下殺來到13840點，跌幅1.8%。權值股台積電早盤一度跌12元，下殺來到443元，其他電子股也綠油油，今日盤面焦點則在觀光旅遊股。至於美元指數飆上114再創新高，新台幣早盤重貶1.65角，來到31.83元。
美股道瓊指數23日下跌486.27點，或1.62%，收29590.41點；那斯達克指數下跌198.88點，或1.8%，收10867.93點；標普500指數下跌64.76點，或1.72%，收3693.23點；費城半導體指數下跌35.4點，或1.45%，收2408.9點。而今日亞股也受到影響，日韓股市早盤跌2.3%左右。
受到美股重挫影響，台北股市早盤一度跌270點，下殺來到13840點，跌幅1.8%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤一度跌12元，下殺來到443元，跌幅1.7%以上。同樣是晶圓代工，聯電跌1.3%，來到37.8元。世界先進與力積電分別跌0.8%與1.6%。
其他重要電子股，如聯發科跌1%以上，來到573元。南亞科跌近4%，來到45.75元。華碩、群創、友達、宏碁、緯創、國巨、日月光跌1到3%之間，旺宏跌3%多。至於航運股，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海重摔3到5%。華航與長榮航也跌3%左右。
今日盤面焦點為觀光旅遊股，山富、老爺知、雄獅、鳳凰、寒舍漲逾1%。逆勢抗跌股則有泰豐、昇銳、建碁、上緯投控、友華，漲幅1到5%。