「庫拉」颱風上午生成！預測路徑出爐 雙颱對台影響曝光
原本位於日本南方海面上的熱帶性低氣壓，在今（26）日上午8時已經發展成為輕度颱風，是今年西北太平洋上編號第17號颱風，中文譯名為「庫拉」（Kulap，泰國命名，原意為「玫瑰」）。根據日本氣象廳與中央氣象局預測路徑顯示，未來庫拉颱風將先向西北緩慢移動後轉向東北，對台灣陸地天氣並不會有直接影響。目前在西北太平洋上再次同時存在雙颱，另一個中度颱風「諾盧」今日上午中心位置在鵝鑾鼻南方740公里海面上，未來穿越菲律賓陸地之後進入南海，持續向西移動遠離，也不會直接影響台灣陸地天氣，不過其外圍水氣今日仍會為迎風面的東半部地區帶來降雨。
氣象局表示，今日除了基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多恢復多雲到晴。午後嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨，白天高溫約攝氏30到34度，不下雨的時候感覺稍微悶熱。明起到週四（9/27~9/29）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部及山區有局部短暫雷陣雨。
目前氣象局持續針對6縣市發布大雨特報，受到東北風及對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區已有局部超大豪雨發生，宜蘭縣已有局部大豪雨發生，花蓮縣已有局部豪雨發生；今日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
氣象局預估，隨著諾盧颱風進入南海後持續遠離，目前預估週五在南海可能還有熱帶擾動發展，不排除可能有颱風生成，對台灣影響狀況還有待觀察，不過週末台東及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭及花蓮偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
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