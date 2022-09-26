【MotoGP戰報：日本站】Marquez久違首位起跑無緣頒獎台，Miller這次不當僚機獨走奪冠

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於亞拉岡站復出的Marquez，可惜因車輛問題因素不得不退賽，而在日本站成功取得杆位起跑，這也讓各界都相當期待Marquez的表現。而積分領先者Quartararo、Bagnaia則從第9與第12位置出發。
起跑後Marquez的表現不太理想，因此被Binder超越取得領先位置，之後Martin、Oliveira與Miller也都陸續追近相繼超越，其中Miller本站表現可說相當強勢，自起跑後排名就不斷攀升，不僅順利取得領先位置，最後甚至還以獨走方式衝線奪冠。反觀Marquez在被超越後就一直處在第五名，看似身體與實力尚未回復最佳狀態，但整場都能緊跟前方車手，看來狀態應回到水準，賽後Marquez也表示比賽中右手並無任何不適，因此於賽事後段還能在後輪軟胎情況下超越Oliveira取得第四名成績。
由於領先集團並無太多激烈競爭畫面，因此場上焦點反而落在8～10名的、Bagnaia與Bastianini。上一站摔車的Quartararo積分被Bagnaia追到僅剩10分距離，所以本站極力欲擺脫Bagnaia追擊。但Bagnaia也不輕鬆，除要追感外還被Bastianini緊咬不放，甚至一度還被超越，不過好在後來有要回位置。隨著賽事來到最後一圈，眼看Quartararo就在眼前，Bagnaia卯足全力追趕時不甚發生轉倒，兩人一人一次就當扯平。
Quartararo（219分）、Bagnaia（201分）、Aleix Espargaro（194分）、Bastianini（170分）、Miller（159分）。