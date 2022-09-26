買iPhone卻不敢裸機用？他嘆「手機殼破壞設計」　網認了

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到原PO一試成主顧，半年的裸機生活讓他直呼「裸機真的太舒服了，蘋果的設計實力真的很讚，觸感、大小、寬度、按鍵位置等等，會接觸手的部分真的都設計的很剛好」。
這也讓他萌生了一種想法「覺得都花了一堆錢在手機上，結果只碰到那些劣質的塑膠、矽膠殼材料，真的很虧，再來最後是手機的設計，當初設計就是以最舒服的方向去設計，結果加上手機殼又不同於當初的設計，讓手機的手感也變差很多...滿想知道大家裝殼的目的是什麼的」。
想法曝光後一派人力挺「看換機習慣吧～像我手機都用3年以上，完全不在意殘值，所以都裸機，背板摔碎了繼續用」、「裸機反而不會摔欸，會更注意更小心」、「我都裸機，膜殼都不用，有人裝殼就算了，還裝不透明的，那還在意顏色幹嘛」、「主要怕刮痕吧，加上自己會流手汗，不然也蠻喜歡裸機的手感的」、「如果我不是奶油手，我一定不裝殼，覺得裸機手感超好」。
但多數人仍無法接受喊「裸機用起來當然舒服，只是怕萬一，手滑了錢包就大失血」、「裸機手感的確很好，但邊邊非常容易留指紋，不喜歡」、「裸機摔爆螢幕過+大概一個月會摔5次，再也不敢不裝殼了」、「我投防摔～但我好像也不太常摔手機，主要是我比較粗魯放口袋或包包常常撞來撞去」、「有殼打遊戲比較不會燙手」。（編輯：潘毅）
預購iPhone 14領券折千加碼抽iPad 9