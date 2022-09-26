20大前拚維穩？中國公車司機被迫戴手環　監控情緒變化

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這款電子手環將用於即時監測公車司機生命跡象，包括體溫、心跳、呼吸頻率、血氧、血壓和睡眠，還可以監測焦慮、抑鬱等情緒狀態。由於公交公司可以即時查看這些數據，因此能「為司機身心健康提供保障」，並且提高公共安全性。
《南華早報》引述北京市京師律師事務所網絡安全法律事務主任王琮瑋（音譯）的說法，他指出因為近年來交通事故頻傳，這一決定似乎是為了公共安全考量，「但我們必須考慮是否真的需要從公交司機那裡收集如此多的個人訊息」。王琮瑋更質疑，即使數據是即時記錄，如果手環檢測到異常狀況，當局是否來得及進行干預，認為數據只能在事後用於事故分析。
香港大學法學院副教授何維倫（ Calvin Ho Wai-loon） 更質疑電子手環是否能準確偵測出情緒和健康狀況，若不夠精準可能導致不必要的傷害，也可能導致歧視。
近來貴陽一輛前往集中隔離設施的巴士發生事故，導致27人喪命，20人受傷，引發民眾對於「清零」政策的質疑和討論。而要求司機配戴電子手環的要求則是在20大召開前幾週提出，中國各地官員一再被告知，要在20大之前以及舉辦期間減少所謂的「社會風險」。
近幾個月以來，中國頻頻傳出當局利用電子手環監控民眾的報導，像是在7月時，北京昌平等多個地區民眾反應，有人從外地返京後居家隔離，社區要求他們全天候配戴電子手環，手環連接手機APP會自動報告體溫數據以供監測，引起公眾強烈抗議，之後才有部分社區取消這項措施。