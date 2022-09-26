單身棕蜘蛛猴組「屁孩集團」橫行！拉尾巴、追水豚樣樣來
棕蜘蛛猴是社會性動物，有非常豐富的社交行為，但除了理毛、肢體互動、溝通以外，也難免會有搶食、打架、爭奪領導地位等較為暴力的行為，由公猴所組成的單身漢族群更是如此。臺北市立動物園的棕蜘蛛猴正是由公猴所組成的單身漢族群，從2018年由德國法蘭克福動物園來到臺北，至今已經快經過4個年頭，群體之間的關係也歷經數次的分分合合。保育員們為了讓群體更加穩定，從調整族群的個體到活動場域的調整都曾嘗試過，就讓我們深入了解目前棕蜘蛛猴的生活狀況。
臺北市立動物園的棕蜘蛛猴是由公猴所組成的單身漢族群，因為時常打架、偷拉大食蟻獸的尾巴、追趕水豚、霸凌族群中的弱勢個體等，行為就像調皮小男生一樣而有「屁孩集團」的稱呼。而「屁孩集團」的領導地位也歷經數次更迭，甚至有個體被排擠到無法融入群體的情況產生，只好由保育員擔任調停的角色來維持群體的穩定。蜘蛛猴的社會結構屬於Fission–fusion society，大群體由多個小群體組成，在大群體的框架下小群體內的成員會不斷變動，屁孩們會拉攏夥伴，人多的一方就會當老大。
PEDRO、LOUIS和MANNI有血緣關係，所以「屁孩集團」一開始是由PEDRO擔任領導，所有的食物以先搶先贏的方式來分配，隨著LOUIS倒戈導致「貪吃暴君」PACO上台，所有好吃的都只有PACO自己能吃的暴力統治，但有一天也不知為什麼「抓耙仔」LOUIS被自己的大哥PACO「清算」，也導致PACO的領導地位被PEDRO和MANNI聯合推翻，過沒多久PEDRO突然被打到不敢回到後場後，「屁孩集團」面臨解散危機。過程中保育員也努力想修復牠們破損的關係，在不斷的嘗試之後，最近才在PEDRO的帶領下和LOUIS和MANNI一同生活，至於PACO被暫時隔離出來單獨生活，目前保育員還在想辦法幫助PACO重新加入群體，但「屁孩集團」的關係錯綜複雜，就連保育員也不知道牠們之間的關係會如何發展。
除了個體之間的關係之外，保育員們也嘗試在戶外活動場和後場做一些改變，為了讓個體在活動時彼此有一些隱蔽的空間，在活動場掛滿了廢棄的帆布、偽裝布以及廢棄水管帶，讓視線能有一些區隔。戶外活動場也建立新的架高平台，讓棕蜘蛛猴有比較高的地方可以休息，避免棕蜘蛛猴繼續佔領出入口處，干擾大食蟻獸和水豚的進出。（編輯：李惠婷）