打高端日本真的不認？林氏璧點破「1關鍵」：很有望開放
台灣國境解封在即，不少國人興沖沖準備久違的日本行，不過日前熱愛日本的台大感染科前醫師林氏璧在臉書提醒，日本入境認證疫苗不包含「高端、國藥、科興」，如果先前打高端疫苗的民眾，要去日本更可能需要多花上3500元自費PCR才能入境。不過林氏璧今（26）日上午再次表示：「我想接下來日本3次接種的高強是有可能打開的。」因為先前日本首相岸田文雄多次發言指出日本邊境管制要比照G7七大工業國。所以會繼續放寬是很正常的，只是不確定何時會打開此限制，「會不會在本次10月11日同步開放？讓我們拭目以待。」
根據日前《日經新聞》報導指出，政府於9/7大幅放寬了針對新型冠狀病毒的邊境措施，當時就從每日 20000 名入境訪客限制提高到 50000 人，在某些情況下也不再需要進入日本時所需的陰性證明，這也代表了日本「鎖國」嚴格邊境措施結束。不過日媒話鋒一轉表示：「即使一系列緩解措施生效，2010年代的觀光入境榮景是否會重返日本仍是未知數。」其原因正是陰性證明書，目前日本政府僅開放接種過3劑日本認證疫苗者在入境時不用出示陰性證明，其他人則需要上機72小時內的PCR陰性證明。
不過該項政策放眼國際，像是美國要求除公民、永久居民、移民簽證持有者以外的所有人在入境時都必須注射過2劑認證的疫苗，不需要陰性證明書；入境韓國後雖然仍需要進行PCR檢測，但從9月3日起，無論是否接種疫苗，都不再需要入境前檢測的陰性證明書。言下之意，似乎只有日本還在堅持這項規定。
對此林氏璧解讀：「我想接下來日本3次接種的高牆當然是有可能打開的。」為何這麼說呢？有鑑於岸田文雄多次發言「邊境管制要比照G7七大工業國」，因此繼續放寬很正常，現在仍是未知數的只有何時開放而已。林氏璧認為：「現有疫苗重點早就不是在防感染了。科學上我個人會覺得，規定打過3劑疫苗才能免除PCR規定，對於防感染沒有大意義。」他推測日本政府之所以會怕海外訪客沒打過疫苗在日本境內感染變重症，增加國家醫療負擔。
林氏璧以他個人7月去日本的經驗為例，當時所有人都被要求要附上72小時內PCR陰性證明，「那個心理壓力真的很大，這不僅是自費3500的問題，PCR過於敏感，去測了陽性可能只是幾個月內感染過的陰陽人，但陽性就確診要被通報隔離，你所有的旅館機票可能都要重新處理，同行的人是否照樣出發？難得的假期變成在家隔離。這都是問題。」
林氏璧強調，國人高度關注日本人不承認的高端疫苗，在取得國際認證的路看來不是很順遂。雖然高端疫苗WHO的團結試驗早已收案完成，但也只能被動的等，「不知道為何拖了這麼久還沒公布結果。目前比較有進展的是和澳洲從6月開始申請的緊急使用授權。」但眼下最快的還是先等日本修正現有入境疫苗要求，「就和全世界目前也沒幾個國家在看疫苗接種證明了一樣。」