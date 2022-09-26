任教45年時時秉持「戰地精神」　金門師榮獲師鐸獎

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蔡英文也提到，臺北市立建國高級中學教師曹淇峰，多次指導學生參加國際科學展覽會、全國科學展覽會、臺北市科學展覽會獲獎，他認為化學就是不斷從實驗過程中小心求證，和杜威的「做中學」教育理論不謀而合。
另蔡英文指出，來自金門縣中正國小教師許開山，原為特教老師，於90年接下資訊組長工作，當時金門的網路、資訊教育還不普級，他自學資訊技能，協助學校及縣府從無到有架設各項教育網站，提供小朋友線上教學資源，打破時空阻隔，補足了教育最難以突破的「城鄉差距」，可說是偏鄉推動教育創新的先驅精神的象徵。
許開山也分享，在屆齡退休時得到教育界最高榮耀的師鐸獎，心中充滿了感恩，從事教育工作45年,不論是任導師、特教老師、輔導員、組長，始絡如一的信念及態度就是秉持著「時時備戰，日日求新」金門戰地精神，在教學上能多元創新，不斷地自我要求與努力學習新事物，讓自己不被瞬息萬變、日新月異的洪流沖走，得以與學生、老師們分享教學樂趣。
蘇貞昌說明，今年教育預算已投入超過3264億元，明年更研議增加，而當前政府推動的所有教育改革工程，目標更都是在提供高品質、高水準的教育，以讓每一位學生，都能得到合宜的教育機會。
另因臺灣位處板塊交界帶，地震頻繁，蘇貞昌強調，政府將持續改善公立高中以下校舍耐震能力不足、設備老舊等問題，也藉由提高偏鄉學校食材費補助及推動「中央廚房以大帶小」，改善偏鄉學童的營養午餐。
此外，對於全國中小學在今年夏天前已達成「班班有冷氣，校校會發電」的目標，蘇貞昌說，目前正積極推動「班班有網路，生生用平板」政策，落實減少城鄉教育差距，邁向學習平等的優質教育。
潘文忠則表示，為了因應數位學習趨勢，從106年起，教育部透過前瞻基礎建設計畫投入150億元，為數位學習環境奠定基礎。而因應十二年國教新課綱推動，期待課堂風景是「學生學習與教師教學」交互相成，老師透過精進教學與反思學習，引導學生成為主動學習者，並將所學整合活用在生活中。教育的目標就是要帶好每一位孩子，成為新世紀國家公民，提升臺灣的國際競爭力，讓世界看見臺灣。他感謝各位老師一同為教育持續努力，提供孩子優質的教育學習環境。