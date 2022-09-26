李德維諷牙醫不是醫師 蔣萬安:我比陳時中更關心牙醫師
國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維諷刺，民進黨台北市長參選人陳時中僅是牙醫師「連醫師都談不上」，引發民進黨、牙醫公會接連發聲痛批，事後李也在臉書發文致歉，強調無意冒犯。對此，蔣萬安今（26）日受訪直言「牙醫當然是醫師」，他也緩頰李德維已在臉書說明、道歉。蔣萬安更轟陳時中，對於牙醫師權益視而不見、訴求置之不理，自己比陳時中還更關心牙醫師。
李德維日前脫口陳時中只是一名牙醫，「連醫師都談不上」，又怎麼能當衛福部長，憑什麼選市長？引發輿論撻伐。李德維昨在臉書發文致歉說，「牙醫師當然是醫師」、「超級抱歉無意冒犯」，並解釋針對前幾天媒體訪問內容，當時陳時中指蔣萬安應先歷練立法院各個委員會，才能來選市長。他才直接點出，當過衛福部長的陳時中邏輯完全謬誤，醫師若沒有歷練過所有科別，那不就不能出任衛福部長，「按照陳時中自己的邏輯，過去擔任牙醫的他不就也沒資格擔任衛福部長？」。
李德維表示，這個訪問他是完全依循陳時中的邏輯回答媒體訪問，突顯陳時中的荒謬，卻因媒體報導，似乎是他認為陳時中是牙醫不是醫師，因而不能擔任衛福部長，「因這篇報導讓人感到不快，絕非我的原意，還請包涵」。
對於發言人陷失言風波，蔣萬安今受訪表示，牙醫當然是醫師，李德維昨天也在臉書澄清、說明與道歉，重要的是怎樣提升牙醫師權益，今年牙醫師修法，民進黨19位立委提出7項附帶決議，造成學歷把關標準降低，也打破現行牙醫系學生實習50名額限制，更造成未來很多國外牙醫學系學生回台，衝擊台灣牙醫執業環境，以及影響國人醫療品質，這都是牙醫師關注議題，昨天也有10幾位牙醫師師生跟他當面陳情，他也具體堅定支持其訴求。
話鋒一轉，蔣萬安砲轟陳時中，昨牙醫師後援會成立卻不敢走正門，對於這些牙醫師訴求置之不理，「雖然我不是牙醫系學生，但是我比陳時中更關心他們權益，陳時中卻對牙醫學弟妹訴求視而不見」。