收容所203隻全被認養！狗回園內只剩自己：沒人愛我嗎？
還好是完美結局！故事發生在2019年，位於美國密蘇里州堪薩斯市的動物收容所「路邊流浪者（Wayside Waifs）」舉行一場長達19小時的參訪活動，許多人們為與新寵物結緣而來，當天活動很成功，許多動物都在該日找到永遠的家，除了米克斯狗狗Kenny。
那天活動中總共送出203隻動物，不管是狗、貓還是倉鼠都找到了新家人，只有Kenny乏人問津，活動結束後，整間收容所空蕩蕩，唯有肯尼一隻狗在裡頭，眼神略為落寞，人員將照片拍下上傳網路後引起不少人心疼。
人員說Kenny個性活潑、親人，從沒有看過牠對人類展露凶狠的一面，可那天活動的結果卻是獨留下牠一隻狗，這是園內所有人都沒想到的，他們表示「我們努力地給牠更多愛，希望牠不會因此感到寂寞」。
好在人員發布的貼文在網路平台上迅速傳開，不久後一名婦女與朋友一同到收容所見Kenny，並在所內收養顧問的幫助下，詳細瞭解Kenny的個性與特殊需求，再經過仔細考慮後，該名婦女決定領養Kenny。Kenny在新家得到許多愛，主人也為牠手作食物和狗狗可以吃的冰淇淋，平日也會一起到湖邊或寵物店玩耍，Kenny終於不會再寂寞了！（編輯：李惠婷）