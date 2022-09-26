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收容所203隻全被認養！狗回園內只剩自己：沒人愛我嗎？

▲美國「路邊流浪者（Wayside Waifs）」收容所一天內送出203隻動物，只有這隻狗狗被留下。（圖／Wayside Waifs 臉書）
▲美國「路邊流浪者（Wayside Waifs）」收容所一天內送出203隻動物，只有這隻狗狗被留下。（圖／Wayside Waifs 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-26 13:30:04

還好是完美結局！故事發生在2019年，位於美國密蘇里州堪薩斯市的動物收容所「路邊流浪者（Wayside Waifs）」舉行一場長達19小時的參訪活動，許多人們為與新寵物結緣而來，當天活動很成功，許多動物都在該日找到永遠的家，除了米克斯狗狗Kenny。

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那天活動中總共送出203隻動物，不管是狗、貓還是倉鼠都找到了新家人，只有Kenny乏人問津，活動結束後，整間收容所空蕩蕩，唯有肯尼一隻狗在裡頭，眼神略為落寞，人員將照片拍下上傳網路後引起不少人心疼。

▲活動中送出了所有的動物，只剩Kenny一隻狗回到收容所。（圖／Wayside Waifs 臉書） 
▲活動中送出了所有的動物，只剩Kenny一隻狗回到收容所。（圖／Wayside Waifs 臉書） 
人員說Kenny個性活潑、親人，從沒有看過牠對人類展露凶狠的一面，可那天活動的結果卻是獨留下牠一隻狗，這是園內所有人都沒想到的，他們表示「我們努力地給牠更多愛，希望牠不會因此感到寂寞」。

▲有女子看到網路上的貼文，決定去現場跟Kenny見面。（圖／Wayside Waifs 臉書） 
▲有女子看到網路上的貼文，決定去現場跟Kenny見面。（圖／Wayside Waifs 臉書） 
▲在新家舒服度日的Kenny。（圖／Wayside Waifs 臉書） 
▲在新家舒服度日的Kenny。（圖／Wayside Waifs 臉書） 
好在人員發布的貼文在網路平台上迅速傳開，不久後一名婦女與朋友一同到收容所見Kenny，並在所內收養顧問的幫助下，詳細瞭解Kenny的個性與特殊需求，再經過仔細考慮後，該名婦女決定領養Kenny。Kenny在新家得到許多愛，主人也為牠手作食物和狗狗可以吃的冰淇淋，平日也會一起到湖邊或寵物店玩耍，Kenny終於不會再寂寞了！（編輯：李惠婷）

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