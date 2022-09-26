緬甸佳麗遭泰國拒絕入境 曾在選美舞台控訴軍政府暴行
長相亮麗的緬甸佳麗韓蕾（Han Lay），曾經在國際萬國小姐（Miss Grand International）選美大賽向世界哭訴軍政府的惡行，期盼引起國際關注，救助她的母國。由於勇氣可嘉，韓蕾在全球皆有名氣，然而她的言行讓她可能無法回到緬甸，因此她過去大部分時間都旅居在泰國。然而她近期離境後，發現自己無法再回泰國，引起網友熱議。
據悉，韓蕾在2021年3月時的國際萬國小姐比賽中，一度哭訴希望國際關注緬甸。當時台上正播出緬甸軍方二月以來當地連串鎮壓的新聞片段，她在台上哭訴着：「請幫幫緬甸，我們現在就需要緊急的國際支援。」當時聲淚俱下的她，影片在全球轉播，而她也引來殺身之禍，緬甸軍政府更發出公告，指稱她犯了「叛國罪」。為了保護自己的安全，她已在泰國躲藏近一年。但最近當她從越南返回泰國時，被移民官拒絕入境。根據路透社報導，泰國移民局9月22日韓蕾抵達曼谷後，並未持有有效簽證入境。移民局也在聲明中指出，韓蕾並沒有如媒體報導的遭到拘留，泰國當局正安排她登機離開。
韓蕾的代表、萬國小姐選美創辦人納瓦特（Nawat Itsaragrisil）表示，韓蕾自21日就一直待在曼谷機場過境區。納瓦特表示，韓蕾被告知她是國際刑警組織通輯的對象。不過韓蕾並不想去其他國家，希望能夠待在泰國，因此正在尋求其他能合法入境泰國的協助管道。
人權觀察組織（Human Rights Watch）的 菲爾·羅賓遜（Phil Robertson）在推特上為韓蕾發聲，他認為泰國當局應繼續收容韓蕾，並提供所需協助和保護，「在任何情況下，都不該遣返她回緬甸」。