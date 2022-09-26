影／周玉蔻邊道歉邊飆罵 張淑娟邊哭邊按鈴：沒有滾床單
名嘴周玉蔻最近猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的晶華緋聞案，爆料女主角就是前中國小姐冠軍張淑娟。張淑娟一開始就發聲明說女主角不是她，周玉蔻還理直氣壯反嗆「歡迎來告」。沒想到，張淑娟今（26）日在台北市議員王鴻薇陪同下，要到台北地檢署按鈴，對周玉蔻、名嘴蔡玉真提告。沒想到，周玉蔻卻早一步到場說她願意跟張淑娟道歉，「我深深一鞠躬」，接著還跟王鴻薇當場互罵，場面火爆。後來，張淑娟哭著現身、按鈴提告。
上午的提告現場，遲遲沒見到張淑娟，反而是陪同的王鴻薇在現場觀察狀況。當時周玉蔻一直解釋說，經她比對後，有多次想找張淑娟，卻聯繫不上對方，若張淑娟覺得名節受損，她願意在新聞工作上向張淑娟道歉，並質問到底緋聞案大騙局女主角是誰？
沒想到，王鴻薇突然出聲嗆周玉蔻「太噁心，天天在敗訴還有臉在這說話，敗訴女王」、「人家告妳多少次，妳好意思，哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊！」
周玉蔻不甘示弱怒罵王鴻薇「不要臉、來蹭、無恥、滾一邊去拉」、還說王鴻薇是「不要臉的蟑螂」、「妳老公吃軟飯」，王鴻薇反罵周玉蔻「妳是老鼠、不要臉」。
雙方口不擇言的你來我往，沒完沒了的對嗆，讓在場的媒體記者都看傻了眼，最後，是王鴻薇先離開吵架現場，並電話聯繫人在北檢附近的張淑娟，但周玉蔻仍在另一邊繼續罵人。
過了約半小時，張淑娟終於現身，她邊走邊哭，淚灑地檢署，嘴中還不斷強調「我也沒有滾床，妳明明是當時的採訪記者，為什麼可以睜眼說瞎話？」她還多次強調「我絕對沒有跟章孝嚴滾床單，我從當選（中國小姐）到今天，一天都沒有跟章孝嚴滾床」。接著她按鈴提告。
後來，周玉蔻又折返回台北地檢署，在人群簇擁下，周玉蔻沒辦法靠近張淑娟，但周玉蔻大聲跟張淑娟喊「我跟妳道歉」，喊話張淑娟「不要被政治利誘」，整場提告鬧了超過1小時才結束。