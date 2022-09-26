快訊／本土確診＋28513！死亡個案增56人　境外移入272例

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指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。
指揮中心說明，今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南(各7例)，韓國(4例)，英國及土耳其(各2例)，法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本(各1例)，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,609,519例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,323,925例排除)，其中6,278,794例確診，分別為34,032例境外移入、6,244,708例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,884例COVID-19死亡病例，其中10,868例本土，個案居住縣市分布為新北市2,288例、臺北市1,214例、臺中市1,102例、高雄市1,013例、桃園市832例、臺南市822例、彰化縣631例、屏東縣432例、雲林縣341例、南投縣320例、苗栗縣281例、嘉義縣262例、基隆市240例、宜蘭縣226例、花蓮縣190例、嘉義市及新竹縣各176例、臺東縣153例、新竹市118例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。