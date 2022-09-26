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轟柯P跟中國勾搭　曹興誠籲參選簽「職位共存亡承諾書」

▲曹興誠喊話國人手中選票非常重要，另呼籲要參選的縣市長的人都應簽署「與職位共存亡」承諾。（圖／翻攝自林昶佐臉書）
▲曹興誠喊話國人手中選票非常重要，另呼籲要參選的縣市長的人都應簽署「與職位共存亡」承諾。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-26 11:49:20

聯電前董事長曹興誠日前豪捐30億元資助國防，今（26）日受邀出席「曹興誠Ｘ新世代參政青年」，會中曹興誠也向國人喊話，年底九合一大選非常重要，先前有人拋出候選人簽署「不投降承諾書」，他認為力道不夠，應該要宣示與職位共存亡，若態度閃躲就千萬不要投給這種人，「否則跟中國勾勾搭搭，像柯文哲一樣『兩岸一家親』」。

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年底九合一大選將至，曹興誠呼籲國人要睜大眼睛，先前有人提出候選人簽署「不投降承諾書」，他認為這樣很弱，因為簽署了遇到事情可以躲起來，應該要宣示是跟職位共存亡，中國稱2027年攻打台灣，台灣時間非常寶貴，如果沒有保衛台灣決心，中國可能就要打過來了。

曹興誠提議，包括出來選縣市首長的人，都要宣示保衛台灣與職位共存亡的決心，否則跟中國勾勾搭搭，像柯文哲「兩岸一家親」一樣，自己這次回來不為了什麼，就是呼籲大家要把台灣保住，一定要知道敵人在哪，而不是有人甚至不承認對方是敵人。

曹興誠稱，年底九合一選舉，國人手中的這一票太重要了，這張票可以決定台灣是烏克蘭獲得世界各國的援助，或是步上阿富汗的後塵。

曹興誠表示，台灣為什麼要團結，因為中國是野蠻、極權、反人類、反社會，台灣則是維護人權與尊嚴，這並非統獨的對立，而是善與惡的分別，台灣不屬於中華人民共和國，台灣從1996年總統直選之後，正式變成了公民，中國人幾千年的歷史頭一次做了公民，台灣要保護得來不的公民地位，要大聲跟世界說，我們站在文明的這邊。

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