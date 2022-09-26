轟柯P跟中國勾搭 曹興誠籲參選簽「職位共存亡承諾書」
聯電前董事長曹興誠日前豪捐30億元資助國防，今（26）日受邀出席「曹興誠Ｘ新世代參政青年」，會中曹興誠也向國人喊話，年底九合一大選非常重要，先前有人拋出候選人簽署「不投降承諾書」，他認為力道不夠，應該要宣示與職位共存亡，若態度閃躲就千萬不要投給這種人，「否則跟中國勾勾搭搭，像柯文哲一樣『兩岸一家親』」。
年底九合一大選將至，曹興誠呼籲國人要睜大眼睛，先前有人提出候選人簽署「不投降承諾書」，他認為這樣很弱，因為簽署了遇到事情可以躲起來，應該要宣示是跟職位共存亡，中國稱2027年攻打台灣，台灣時間非常寶貴，如果沒有保衛台灣決心，中國可能就要打過來了。
曹興誠提議，包括出來選縣市首長的人，都要宣示保衛台灣與職位共存亡的決心，否則跟中國勾勾搭搭，像柯文哲「兩岸一家親」一樣，自己這次回來不為了什麼，就是呼籲大家要把台灣保住，一定要知道敵人在哪，而不是有人甚至不承認對方是敵人。
曹興誠稱，年底九合一選舉，國人手中的這一票太重要了，這張票可以決定台灣是烏克蘭獲得世界各國的援助，或是步上阿富汗的後塵。
曹興誠表示，台灣為什麼要團結，因為中國是野蠻、極權、反人類、反社會，台灣則是維護人權與尊嚴，這並非統獨的對立，而是善與惡的分別，台灣不屬於中華人民共和國，台灣從1996年總統直選之後，正式變成了公民，中國人幾千年的歷史頭一次做了公民，台灣要保護得來不的公民地位，要大聲跟世界說，我們站在文明的這邊。