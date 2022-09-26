夏如芝曬絕美婚紗照！「整片透視」洩蜜桃臀 S曲線辣爆
女星夏如芝和男星張捷2020年結為連理，同年迎來女兒「小芝麻」，一家三口的生活幸福又美滿，而近日她就分享了和老公一起拍攝的婚紗照，夏如芝穿上大面積鏤空的白紗禮服，在鏡頭前完美身材一覽無遺，讓網友全讚嘆：「真的超美超仙的！」
夏如芝昨（25）日在臉書分享婚紗照，只見她穿上White Atelier高級訂製手工婚紗，貼身的剪裁凸顯出她的曼妙身材，正面還大開深V，側邊則是從手臂延伸到臀部的鏤空薄紗，既優雅又性感。
夏如芝表示從計畫拍婚紗照，到正式拍攝完成，總共耗時快2個月的時間，「我跟老公親力親為一起完成這件有意義的事情」，而成品出爐兩人都非常滿意，完全就是自己想要的樣子，開心地喊：「真的真的要感謝好多人，因為我們沒有特別找一整個團隊，而是個別個別不同的專業人士湊在一起！但大家卻在這麼短的時間拼湊出時間聚在一起，還非常有默契又專業的完成了我給他們的挑戰。」
照片曝光後，網友們也紛紛留言讚嘆，「好美的畫面」、「禮服好火辣」、「想再看別張更美的照片」、「這衣服太辣了，好美」、「芝芝真的很美，敲碗敲碗」、「超美的，可以感受到濃濃的幸福氛圍」、「很美，夢幻般的婚紗照」、「真的超美超仙的」、「好辣好美的新娘」。（編輯：賴禹妡）