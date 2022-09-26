網球／永達盃輪椅網球公開賽落幕　真田卓連二站男單冠軍

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但暌違 4 年後今二度交手，雙方打出一場異常激烈的賽事，在旁邊觀戰的台灣輪椅網球 選手都大讚，「不用買機票就可以在家看到這麼高水準的比賽。」首盤，曾經打下里約 帕奧第 4 的真田卓掌握進攻優勢， 一開始就先連續拿下 4 局，首盤先以 6 比 1 拿下。
但第二盤大馬球員本約索夫加強攻勢，在第 2、4 局連續破發連下 3 局一度以 3 比 1 領 先，這也是真田卓在台灣兩站以來第一次面臨落後;但他立刻在第 5 局回破，立刻追成 3
比 3 平手，第 9、10 局雙方互破，但真田卓在第 11 局再度關鍵破發，第 12 局成功關門 後，最終以 7 比 5 連兩周拿下冠軍。
「很高興，在這疫情下還能連拿兩站冠軍，這機會很不容易。」37 歲真田卓說:「這兩 周氣溫高，而且我們都是坐在輪椅上距地面更近溫度更高，手在高溫下推輪椅也破皮， 但這是要成為頂級選手常會遇到的狀況不足為奇。」真田卓今年兩站在高雄的比賽與台 將打了 7 場比賽，只輸給上官百瑞 1 局，他說:「想要有好的成績應該要多去比賽，多 看國外的比賽，這樣經驗才可以快速累積，像我跟上官百瑞的比賽，我知道他已經 65 歲 了，但經過這場比賽，我相信他會有很大的收獲。」
唯一可惜的是來台灣近兩周，真田卓還沒有機會好好的品嘗台灣小吃，他說:「有去飯 店旁邊的餐廳繞了一下，但人很多，我只有一個人就不好意思就離開。」但自稱是費德 勒(Roger Federer)迷的真田卓說:「我知道費德勒退休的事，我也算是他的小粉絲之一， 我自己也期望未來能跟他一樣，有機會可以培養出新一代的輪椅網球員!」
接著男雙決賽，單打落敗的大馬球員本約索夫搭檔台灣老將廖克松對上「代糖組合」戴 加揚/唐兆漢，雖然「代糖組合」都瞄準較弱的廖克松進攻，但廖克松挺住壓力，一開 始首盤前 5 局就取得 4 比 1 領先，在 4 比 3 時跨盤又連下 6 局，最終以 6 比 3、6 比 1 拿 下冠軍。
「我有接受挑戰，做好自己份際的事!」59 歲廖克松說:「幸好不辱使命，沒有讓大馬 球員失望，但我覺得我還是打得不夠好，只給自己打 60 分，攻擊的部份還要再加強。」
從 1995 年輪椅馬拉松轉到輪椅網球，廖克松終於為自己打下生涯首個國際賽冠軍，他低 調的說:「我一定會繼續打下去，打到不能打為止，但我會保持平常心繼續往前走!」
大馬球員本約索夫專注於比賽都沒空去吃台灣美食，果然讓他在本周「永達盃」中打下 男單亞軍、男雙冠軍的佳績，他說:「天氣很熱，連打兩場確實很累，但很開心跟真田 卓的對戰內容有進步，我希望可以持續下去，去年沒選上東京帕運一度讓我很失望，這 次我以 2014 年巴黎帕運為目標。」
已經贊助「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」長達 18 年的永達保險經紀人公司執行副總 李世傑透露，「永達有這榮幸長期贊助台灣輪椅網球賽事，發揮企業大愛，照顧身障選 手的環境和賽事;特別這項比賽自 2017 年移至高雄輪椅夢公園以來獲得國際網球總會 (ITF)認證至今年已連續 6 年舉辦，期待可以培養出更多的台灣輪椅網球精英。」副總李 世傑除了平日健走外也常關注運動賽事，他說:「像昨天的費德勒雙打賽事就引起全球 矚目，永達也期待透過運動可以讓更多人擁有美好的生活。」