閉關3年網問「國旅哪裡改變」？眾人歸納「1答案」超中肯
疫情擾亂全球安寧近3年，終於等到即將解封好消息，不過過去3年因為不能出國，國內發展出蓬勃的國旅市場，各縣市觀光旅遊可說是達到顛峰。眼看解封在即，有網友不免提出疑問：「這3年台灣國旅有甚麼改變？」網友普遍認為，國旅趁民眾「閉關強制消費」，觀光素質卻仍沒有明顯提升！此話釣出大票鄉民也認同，火力全開狂噴：「只有東西越來越貴啊！」
有網友在PTT以「這三年台灣國旅有甚麼改變」為題發文，表示在疫情期間自己也到台灣各地旅遊，「少說也花了好幾萬在國旅上。」其中光旅宿1間兩人房1個晚上就要4000元起跳甚至到上萬，房間卻還是供不應求。不僅如此，原PO更氣憤表示：「甚至很多國旅補助後還故意加房價。」不過受了一肚子氣卻仍選擇忍著，原PO認為：「畢竟支持自己國家觀光發展，大局為重，想說終於有機會讓台灣觀光超車外國了。3年過去了大家覺得到底哪裡有進步呢？」原PO率先舉例：「有啦我覺得網紅業配變多了，一晚2、3萬的住宿跟我說CP值很高、各種美照，結果都是一次性景點。」
此文一出釣出許多鄉民一致認同：「更囂張了」、「我寧可被日本人共潘仔」、「CP變更低」、「然後造景點都無腦低能互抄,什麼彩繪村…」，其中網友狂推的答案是「更貴了」，「價錢有進步，更貴了」、「有阿 變貴了」、「房價比國外還貴」。
面對鄉民抱怨，有人跳出緩頰表示：「日本住宿CP值也沒多好，普通飯店一晚3、4000元，到泰國可以住超五星。不過日幣貶值，現在去那邊消費是蠻爽的。」另值得一提的是，日本現在雖在10/11開放國門，不過仍明文規定需要陰性證明書以及打滿3劑疫苗，尤其施打高端疫苗的民眾更是阻礙重重。對此台大醫院感染科前醫師、也是日本旅遊達人林氏璧戳破關鍵，表示國際上需要打滿3劑+陰性證明書的國家已經不多見，再加上首相岸田文雄一值主打「邊境管制要比照G7七大工業國」，因此樂觀認為：「接下來日本3次接種的牆壁當然是有可能打開的。」只希望是10/11開國門同時就能同步開放了。