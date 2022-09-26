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市府工程品質是爛攤子？詹賀舜：一定會做好把關工作

▲八德國民運動中心羽球場日前因918強震造成天花板坍塌意外，詹賀舜回應表示，對於工程問題，市府皆務實面對，且多數問題都已解決，籲不要過度放大。（圖／桃園市政府提供）
▲八德國民運動中心羽球場日前因918強震造成天花板坍塌意外，詹賀舜回應表示，對於工程問題，市府皆務實面對，且多數問題都已解決，籲不要過度放大。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

2022-09-26 12:47:13

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今（26）日召開記者會痛批市長鄭文燦只顧延續政權，恐將桃園市政府工程品質亂象的爛攤子留給下任市長。對此，市府新聞處長詹賀舜回應表示，對於工程問題，市府皆務實面對，且多數問題都已解決，籲不要過度放大。強調市府未來也一定會做好把關工作、嚴格控管，努力提供市民最好的工程品質。

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詹賀舜說明，桃園國民運動中心游泳池漏水問題，主要是原營造廠商無預警倒閉，非既定採購程序可預見，市府以務實態度處理後續作業，且營造廠廠商仍有工程保固金可使用，但因負責營運的救國團動用資金需黨產會同意，因此時間有所延宕，目前黨產會已同意動用。此外，此次將優化泳池池體材質，提昇游泳池服務品質、設施安全及延長使用期限等效益，因此市府也編列經費，泳池問題將一次解決，預計於今（111）年10月開始修繕工程。


另外，有關北景雲計畫大湳消防分隊部分約提報150幾項缺失，詹賀舜表示，這些缺失其實都是市府主動列管項目，目前新工處多數都已改善，一些大型建設館舍開館都會有類似狀況，例如台中歌劇院、衛武營、台北表演藝術中心等，館舍在使用過程皆會發現瑕疵，所以才會有驗收後的保固機制，並以保固金來做後續改善。


楊梅區公所行政大樓，詹賀舜說，新工處已責成第三公正單位桃園土木技師公會做責任判定，目前結構體安全，並已完成基地地錨補強，如建物經評估確認安全則可如期啟用，其中地錨補強經費，由市府先代墊3千萬元，後續將追究廠商責任，求償相關經費。


詹賀舜指出，有關平鎮文化公園地下停車場工程事故，交通局委託桃園市建築師公會已於109年6月鑑定完成，致災原因是結構技師的結構計算疏失，導致樓板設計載重不足，地檢署已經起訴相關人員，目前該工程正常施工中，預計今年10月完工、11月啟用。

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