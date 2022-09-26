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沒念大學的小胖妹！義大利準總理梅洛尼　翻開政治新篇章

▲義大利準總理梅洛尼曾打破多項「最年輕」紀錄，相當受到選民喜愛。（圖／翻攝自梅洛尼臉書）
▲義大利準總理梅洛尼曾打破多項「最年輕」紀錄，相當受到選民喜愛。（圖／翻攝自梅洛尼臉書）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-09-26 12:53:552022-09-26 12:56:19

義大利國會大選於9月25日落幕，極右派義大利兄弟黨領導的右翼聯盟應能取得國會多數，這也意味著黨主席梅洛尼（Giorgia Meloni）將成為首位女總理，也是二戰後首位極右派總理。

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現年45歲的梅洛尼出生於羅馬郊區，父親在她11歲時離家出走，留下她跟媽媽、姊姊相依為命，一家人因此搬進了工人階層社區，這讓她很小的時候就學會自食其力，知道要靠自己爭取一切。她只有高中學歷，沒念過大學，小時候常因身材肥胖被同學嘲笑，後來她減肥成功，並在多年後受訪時表示，感謝那些心地不善良的人，教她學會自立自強。

▲義大利準總理梅洛尼從小就展露出對政治的高度熱誠。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利準總理梅洛尼從小就展露出對政治的高度熱誠。（圖／美聯社／達志影像）
梅洛尼的同黨戰友、阿布魯佐（Abruzzo）區長馬爾西利奧認為，「梅洛尼從小就要為了取得成就而奮鬥，這連帶著塑造了她的性格......這也是她與一般的右翼激進份子不同之處。」

雖然成長過程艱辛，但梅洛尼不以為苦，反而從青少年時期就展露出對政治的興趣。她在15歲時因見到打擊黑手黨的法官遭人暗殺的新聞，決定加入新法西斯保守主義政黨義大利社會運動（MSI）的青年側翼，憑著出色的人格特質和口才大受歡迎，年僅29歲就選上眾議員，並成為義大利史上最年輕的副議長；31歲入閣擔任青年事務部長，成為義大利最年輕的部長。為了實踐政治理念，她在2012年與政壇盟友成立義大利兄弟黨，並於2014年出任黨主席至今。梅洛尼所屬的「義大利兄弟黨」起源於由墨索里尼支持者發起的後法西斯運動，她曾在年輕時稱讚過這位獨裁者。

▲「義大利兄弟黨」可能躍居義大利最大黨，黨主席梅洛尼有望成為義國首位女總理。（圖／美聯社／達志影像）
▲「義大利兄弟黨」可能躍居義大利最大黨，黨主席梅洛尼有望成為義國首位女總理。（圖／美聯社／達志影像）
梅洛尼對於重大政治議題的立場明確，從不遮掩，像是她曾因反對北京對西藏打壓，呼籲義大利抵制北京奧運開幕式。她也表態反對義大利與中國簽署「一帶一路」備忘錄，表示一旦擔任總理，傾向不續簽。在對俄羅斯的立場上，梅洛尼原本主張與俄國保持友好關係，但在俄烏戰爭爆發後，她嚴厲譴責俄國的侵略行動，並且大力支持北約提供武器給烏克蘭。

可以說，梅洛尼一路走來，始終秉持著人生的價值觀。她曾在自傳中提到，那些兒時以欺負她為樂的人，讓她了解做人要有著「不害怕被別人討厭」的勇氣，才可以堅定自己不受他人影響，盡全力去成就目標。現在，這位歐洲政壇最耀眼的新星，即將站上顛峰，發光發熱。

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